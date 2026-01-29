中配立委爭議越燒越烈！張育萌批：「政治中配」壟斷話語權

立法院民眾黨黨團即將於下（2）月遞補6位不分區立委，其中，李貞秀即將成為我國首位中配立委。（資料照）

立法院民眾黨黨團即將於2月遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位中配立委的李貞秀，儘管已來台設籍超過10年，但其中國出身和國籍問題引發關注。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，他實在很看不慣這種「政治中配」壟斷話語權，整天只想圖自己的政治紅利。

張育萌在臉書發文表示，下禮拜一中國湖南出身的李貞秀就要宣誓就職當立委了，李貞秀準備成為首位「中配立委」，但如果她一直有「雙重國籍」的話，就職一年後就會被解職。「中國當然對台灣有敵意，是公開表達併吞意圖的國家，但這條『一年條款』，不是在針對中國，對所有國家都一視同仁」。

張育萌指出，《國籍法》規定得很清楚，如果是選舉的公職，就職一年內就必須放棄外國國籍，不管你同時有美國、日本還是韓國國籍，都可以參選立委，但想就職就必須放棄其他國家的國籍。「這條不是針對中國，這樣的制度設計是要求台灣的公職人員，必須只效忠中華民國，否則如果台灣整個立法院立委們都有各國國籍，那這還是台灣的國會嗎？這根本是聯合國大會吧」。

張育萌再指，柯文哲今天說李貞秀就職的問題「困擾民眾黨很久」，他還曾經跟陳智菡討論，要求陸委會和內政部畫明確的SOP圖。其實，中國有公開規定，放棄中國國籍的申請方式有兩種，第一種、向中國的公安局申請。第二種、就是到中國駐外國的大使館申請。但實務上，中國當然不承認台灣的主權，所以中配無法拿到放棄中國國籍的證明。

張育萌續指，這樣的情況不是只會發生在中國，阿根廷、厄瓜多、烏拉圭和摩洛哥也都直接不允許「放棄國籍」。他說，「講白話文，如果你出生的時候，就有阿根廷和台灣的雙重國籍，阿根廷也不會允許你放棄他們的國籍。所以照理來說，不只是有中國的雙重國籍，只要有阿根廷、厄瓜多或烏拉圭的雙重國籍，你也無法在台灣就職民代」。

張育萌說明，事實上，去年內政部提出用「具結」的方式，要求選舉候選人附上不具其他國家國籍的具結書。民眾黨在立法院裡有8席，照理來說應該好好追蹤內政部的進度，但民眾黨一直擺爛，李貞秀至今沒給政府任何具結文件，也從沒提供任何試圖申請「退籍中國」的文件影本。「這只代表一件事，一年後李貞秀被解職時，一定會再來罵天罵地罵政府」。

張育萌說，「我的立場很簡單，我也講過很多次。台灣有很多勤勤懇懇的中配，努力在台灣生活和工作。我實在很看不慣這種『政治中配』壟斷話語權，整天只想圖自己的政治紅利」。

