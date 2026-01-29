為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張景森槓陳世凱：北宜高鐵引官方數據 籲部長加臉友別被呼攏

    2026/01/29 21:52 記者鍾麗華／台北報導
    前行政院政委張景森晚間在臉書表示，期待交通部長陳世凱趕快加入追蹤，成為他第5000名臉友，就不會再被人「呼攏」了。（資料照）

    前行政院政委張景森晚間在臉書表示，期待交通部長陳世凱趕快加入追蹤，成為他第5000名臉友，就不會再被人「呼攏」了。（資料照）

    前行政院政委張景森反對高鐵延伸宜蘭，交通部長陳世凱今天在立法院質疑張反對的依據有誤，且交通有專業討論和評估，政府不會亂花錢。張景森晚間在臉書表示，他不怪陳世凱誤會他，陳世凱有公開說不是他的臉友，沒看臉書，「想必資料都是那些想要害他的下屬給的」，期待陳世凱趕快加入追蹤，成為他第5000名臉友，就不會再被人「呼攏」了。

    高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，張景森質疑此案是「史詩級錯誤」，北宜間僅4、50公里，不適合長途運具，砸4000億元興建卻難以獲得預期效益；不過，陳世凱說，張的數據有誤， 如工程經費是3500多億元、全長是60公里，他認為交通是很專業的討論跟評估， 政府不會亂花錢。

    對此，張景森表示，針對4000億元，他很明確引用高鐵官方推估的3521億元，而未來經費推估是依照工程會主委、行政院政委陳金德的估算，數字直接來源是陳金德，間接來源應該是交通部，不是他的推估。

    張景森說，相信陳金德不可能無中生有，最可能的應該也是交通部給陳的數字。「我引用你的數字，你卻說我錯了」，而且把4000億元講成3500億元，會改變北宜高鐵是天文數字的事實嗎？

    張景森指出，所謂「4、50公里」指的是台北到宜蘭的區域距離，而非北宜高鐵工程長度，就算區域距離改成60公里，他的論點依舊成立，60公里的距離根本就不應該採用高鐵系統。相反，他一再強調原來規劃的直線鐵路只有36公里，就是在批評現有路線捨直取彎，多了1、20公里，不是最佳方案。「陳世凱似乎還沒有了解到整個案子到底在吵什麼」。

    張景森表示，他星期三去中央黨部9樓拜訪朋友，來跟他握手的朋友都說有在看他的臉書，大家都關心宜蘭高鐵的議題。他期待陳世凱趕快加入追蹤，成為我第5000名臉友，就不會再被人「呼攏」了，當然，只要陳世凱邀請，他樂意去拜訪陳世凱，提供意見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播