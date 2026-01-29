張景森槓陳世凱：北宜高鐵引官方數據 籲部長加臉友別被呼攏

前行政院政委張景森晚間在臉書表示，期待交通部長陳世凱趕快加入追蹤，成為他第5000名臉友，就不會再被人「呼攏」了。（資料照）

前行政院政委張景森反對高鐵延伸宜蘭，交通部長陳世凱今天在立法院質疑張反對的依據有誤，且交通有專業討論和評估，政府不會亂花錢。張景森晚間在臉書表示，他不怪陳世凱誤會他，陳世凱有公開說不是他的臉友，沒看臉書，「想必資料都是那些想要害他的下屬給的」，期待陳世凱趕快加入追蹤，成為他第5000名臉友，就不會再被人「呼攏」了。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，張景森質疑此案是「史詩級錯誤」，北宜間僅4、50公里，不適合長途運具，砸4000億元興建卻難以獲得預期效益；不過，陳世凱說，張的數據有誤， 如工程經費是3500多億元、全長是60公里，他認為交通是很專業的討論跟評估， 政府不會亂花錢。

請繼續往下閱讀...

對此，張景森表示，針對4000億元，他很明確引用高鐵官方推估的3521億元，而未來經費推估是依照工程會主委、行政院政委陳金德的估算，數字直接來源是陳金德，間接來源應該是交通部，不是他的推估。

張景森說，相信陳金德不可能無中生有，最可能的應該也是交通部給陳的數字。「我引用你的數字，你卻說我錯了」，而且把4000億元講成3500億元，會改變北宜高鐵是天文數字的事實嗎？

張景森指出，所謂「4、50公里」指的是台北到宜蘭的區域距離，而非北宜高鐵工程長度，就算區域距離改成60公里，他的論點依舊成立，60公里的距離根本就不應該採用高鐵系統。相反，他一再強調原來規劃的直線鐵路只有36公里，就是在批評現有路線捨直取彎，多了1、20公里，不是最佳方案。「陳世凱似乎還沒有了解到整個案子到底在吵什麼」。

張景森表示，他星期三去中央黨部9樓拜訪朋友，來跟他握手的朋友都說有在看他的臉書，大家都關心宜蘭高鐵的議題。他期待陳世凱趕快加入追蹤，成為我第5000名臉友，就不會再被人「呼攏」了，當然，只要陳世凱邀請，他樂意去拜訪陳世凱，提供意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法