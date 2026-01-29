曾嗆浮起來就有錢！海鯤號首次潛航達標經費解凍？ 徐巧芯給答案了

海鯤號今進行首次潛航測試。（記者李惠洲攝）

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（29日）展開首次潛航測試，成功達成測試目標並平安返航。國民黨立委徐巧芯先前被指控阻擋國艦國造，在議場對綠委叫囂「你們的海鯤號先浮起來就有錢了啦」，如今海鯤號首次潛航成功，是否代表允許動支相關預算？徐巧芯今晚特別發文回應，稱答案是「不行」。

先前立院審查潛艦國造相關預算時，藍白聯手將2025年度「潛艦國造後續艦」約20億元的預算凍結50%，民進黨立委痛批在野此舉是在擋潛艦、傷害國防，讓徐巧芯忍不住在議場大聲回嗆：「你們的海鯤號要先浮起來再講，浮起來就有錢了，浮起來就有錢了好不好！」事後徐巧芯稱，她所謂「浮起來就有錢」是指針對後續艦預算，應等原型艦完成初步測試（能動、能浮、能潛）後，再解凍相關經費。

而今海鯤號原型艦不只「浮起來」，還成功「潛下去」了！根據台船擬定進度，海鯤號今天測試下潛50公尺，進度達標，晚間7點20分順利返航。對此，徐巧芯在臉書發文，「今晚傳出海鯤號下潛測試（50公尺）成功的訊息，應給予鼓勵，並期待能夠在安全無虞的情況下盡快完成，畢竟已經延期太久，且中間甚至發生沒安裝錨機就出海、X型舵失靈導致要船員手搖的各種不合理情況發生。若現在能夠走上正軌，絕對是好事一件。」

她接著說：「我在審查去年年預算時，告訴大家海鯤號根本沒辦法在2025年完成海試，所以編列後續艦上的預算在2025年完全用不到，當時被青鳥出征，甚至成為大惡罷主要的攻擊論述。但事實證明，我說的才是真的。只不過忠言逆耳，有些人聽不進去。2025一整年下來，海鯤號都沒有完成海試，連下潛測試都是今天第一次進行。所謂的『浮起來』的海上測試，從原本說好的去年4月一路延遲到9月底，再延長到11月底，如今已經隔年一月底，才有初步的進度。而且今天並非海試完成，至少還要進行5次以上的測試，包含尚未進行的200公尺潛航以及戰術測試等，才有可能交艦。」

「原定的『交艦契約』是在去年11月，目前台船是處於『每日罰款』狀態，可見延遲的嚴重，並非台船現在所稱『進度沒有落後』。後來也確實如同我在預算審查時說的，一整年下來2025年海鯤號後續艦的預算動支為零，因為根本完成不了海試，在去年之前都只停留在浮航測試階段。有人可能會問，那今天過後是不是就可以動支後續艦了？答案是『不行』，因為國防部顧立雄部長公開的的承諾『沒有完成海試不會動支』。海上測試除了浮航，還有50公尺下潛的數次測試，最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等，全部完成，才算『完成海試』。」

「也就是說，從頭到尾其實沒有人擋住海鯤號與其後續艦的預算，是國防部和台船自己無法如期完成進度導致的。我衷心祝福海鯤號能夠完成測試，順利交艦。但在去年的當下，明明只要有基本的判斷能力就知道不可能，還硬要開支票欺騙社會大眾，是難以被容許的事情。現在台船說6月交艦，以目前的進度仍然沒有樂觀的本錢，我還是要實話實說，如果能在今年底以前完成交艦，就算是很順利了。」

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

