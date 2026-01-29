民進黨左楠區初選廝殺激烈 這名新人宣布不登記了

郭原甫（中）宣布將不登記參加初選。（圖取自郭原甫臉書）

民進黨在應選9席的第4選區（左營、楠梓），確定僅提名4席，造成初選競爭激烈；去年中表態參選左楠議員黨內初選的新秀郭原甫，今（29日）晚突宣布將不登記參加初選，等於退出初選。

郭原甫是民進黨全國黨代表、原屬民進黨高市議員李雅慧團隊，去年中旬他宣布將參加民進黨高雄左營楠梓議員黨內初選，造成該選區新人參選爆炸，除了郭原甫，前立委劉世芳團隊副主任黃偵琳、前市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、前高雄市青年局長張以理、前高雄市文化局長尹立，均已陸續宣布投入初選，競爭激烈。

請繼續往下閱讀...

民進黨在左楠區原有3席議員，李柏毅挑戰立委成功後，目前現任議員還有黃文志、李雅慧，兩人都傾向爭取連任，預料初選應可過關，剩下兩席則由5名新人爭搶。

不過，郭原甫今晚透過臉書表示「初選登記在即，我將不予登記」，去年6月，出於對地方服務的熱忱，也深信在地的年輕世代應該承擔更多責任，他選擇投入市議員黨內初選。歷經近8個月的反覆思考與觀察，更加體會到，政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知，基於這樣的判斷，他決定不登記本次市議員黨內初選。

郭原甫強調，在派系競爭與資源差距的現實環境下，這並非他所期待、也不願複製的政治樣貌。未來他仍會持續深耕地方、傾聽民意、累積能量，用行動回應當初投入公共事務的初衷。「至於未來將以什麼身分、什麼角色再出發，待時機成熟，我會親自向大家報告!」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法