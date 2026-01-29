禽流感蛋場持續出蛋 議員促盧市府思考業者為何隱匿疫情

豐康牧場爆禽流感，場內雞隻農業局進行撲殺。（圖：市府提供）

台中豐康牧場爆禽流感，但業者在雞場出現大量雞隻死亡後，不但未通報隱匿，還私下自行處理病死雞，甚至期間持續出蛋，多名議員痛批「太扯」，把大家的食安當玩笑，要求市府不能姑息，會監督究責到底。

另有議員指出，今年以來包括台中共4縣市爆禽流感，惟獨台中隱匿未主動通報，促盧市府思考「為什麼其他縣市的業者願意主動通報，台中市的業者卻選擇隱匿疫情」。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻及市議員江肇國均指出，蛋雞場從1月10日就已經有禽流感案例，不僅未如實通報，業者期間 邊在自家偷偷埋死雞，邊把蛋賣給消費者」，這段防疫空窗期，多達7125台斤的蛋外流，惡劣行為絕對不能姑息，要求市府現場去盯、去對帳，不能只聽業者的片面之詞，會監督究責。

市議員黃守達指出，今年不只台中市爆發禽流感，嘉義、屏東、台南也都有發生禽流感疫情，但其他縣市皆為業者主動通報，台中案場的業者不僅第一時間隱匿疫情，還將病死雞私自掩埋，甚至運至苗栗隨意棄置，「風行草偃，組織文化的影響總是比想像中更為深遠」，盧市長應該思考，為什麼其他縣市的業者願意主動通報，台中市的業者卻選擇隱匿疫情。

黃守達指出，年關將近，除了重罰違規業者外，要求市府應儘速釐清感染源頭、追蹤可能接觸場域，同時必須持續監測台中市內所有禽場，加強稽查與通報機制，防止業者隱匿不報、延誤防疫的狀況再度發生。

議員陳俞融指出，台中市才剛走過非洲豬瘟的慘痛教訓，如今又爆出禽流感事件，業者發現禽流感情況，卻仍持續產蛋、出貨，甚至病死雞就地掩埋，直到27日動保處才開立移動管制書，17天的防疫空窗期，雞蛋早已流向市場，今天盧市長才震怒重罰，對市民來說已經太慢，業者固然必須依法從嚴裁罰、絕不寬貸，但市府監督失靈，同樣責無旁貸，市府必須徹底檢討防疫稽查制度，補破網、堵漏洞，而不是讓同樣的錯誤一再重演。

