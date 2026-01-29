為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄水利局長接任國土署長！蔡長展：目前最大挑戰是土方

    2026/01/29 20:35 記者林哲遠／台北報導
    原任高雄市政府水利局長、內政部參事蔡長展接任國土署長。（內政部提供）

    原任高雄市政府水利局長、內政部參事蔡長展接任國土署長。（內政部提供）

    前內政部國土署長吳欣修16日因接任海委會常務副主任委員，國土署長職務暫由副署長朱慶倫代理。內政部長劉世芳今天宣布，署長由原任高雄市政府水利局長、內政部參事蔡長展接任；蔡長展說，目前最大挑戰是土方議題，而老宅延壽、加速推動都更也是接下來施政重點。

    蔡長展指出，國土署肩負國家重大政策發展，在吳欣修帶領下，在住宅、都更、都市計畫、建築法規、下水道建設、道路建設等都有很好成績。後續，在劉世芳部長的領導下，他與國土署的優秀文官也會在現有基礎上持續努力。

    對於目前的挑戰及未來推動業務方向，蔡長展說明，目前最大挑戰就是土方，他近期都在行政院、內政部及國土署開會，土方需要中央協助地方很多事，包含協調土方用地與去化等，國土署也積極與土方相關業者溝通來了解需求。

    蔡長展續指，在老宅延壽、都市更新等重大政策也是未來的施政重點，同時也社宅也要配合百萬戶租屋家庭支持計畫持續精進。

    針對媒體詢問，蔡長展原任高雄市政府水利局長，是否是向高雄市長陳其邁「借將」？劉世芳表示，不管是不是借將，蔡長展都是中華民國公務員，蔡長展到國土署可以服務全國與國土管理相關的事務是非常合適的，也非常謝謝陳其邁願意幫忙，陳其邁只要求議會結束後才可以調動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播