高雄水利局長接任國土署長！蔡長展：目前最大挑戰是土方

前內政部國土署長吳欣修16日因接任海委會常務副主任委員，國土署長職務暫由副署長朱慶倫代理。內政部長劉世芳今天宣布，署長由原任高雄市政府水利局長、內政部參事蔡長展接任；蔡長展說，目前最大挑戰是土方議題，而老宅延壽、加速推動都更也是接下來施政重點。

蔡長展指出，國土署肩負國家重大政策發展，在吳欣修帶領下，在住宅、都更、都市計畫、建築法規、下水道建設、道路建設等都有很好成績。後續，在劉世芳部長的領導下，他與國土署的優秀文官也會在現有基礎上持續努力。

對於目前的挑戰及未來推動業務方向，蔡長展說明，目前最大挑戰就是土方，他近期都在行政院、內政部及國土署開會，土方需要中央協助地方很多事，包含協調土方用地與去化等，國土署也積極與土方相關業者溝通來了解需求。

蔡長展續指，在老宅延壽、都市更新等重大政策也是未來的施政重點，同時也社宅也要配合百萬戶租屋家庭支持計畫持續精進。

針對媒體詢問，蔡長展原任高雄市政府水利局長，是否是向高雄市長陳其邁「借將」？劉世芳表示，不管是不是借將，蔡長展都是中華民國公務員，蔡長展到國土署可以服務全國與國土管理相關的事務是非常合適的，也非常謝謝陳其邁願意幫忙，陳其邁只要求議會結束後才可以調動。

