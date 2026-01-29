為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯要求設中配立委SOP 劉世芳：中國官網有「退籍證書」可申請

    2026/01/29 20:29 記者林哲遠／台北報導
    內政部長劉世芳。（內政部提供）

    中配李貞秀下（2）月將接任民眾黨不分區立委，民眾黨創黨主席柯文哲今呼籲，內政部應對中配從政權放棄國籍一事提出SOP。內政部長劉世芳下午在內政部部務會報會後記者會受訪時直言，國籍法20條寫得很清楚，法律就是法律，不是所謂SOP，且中華人民共和國相關官方網站就有「退籍證書」可申請。

    戶政司長陳永智表示，依「國籍法」第20條規定，李貞秀須在就（到）職前辦理放棄外國國籍，如果沒有做到，也不符國籍法第20條規定，內政部昨天也再次發函給立法院說明。

    針對柯文哲要求，陸委會、內政部應針對放棄國籍一事提出SOP，劉世芳表示，法律就是法律，不是所謂SOP，內政部所主管的「國籍法」20條很清楚，立委在到職前就要辦理放棄，只是容許有一年時間完成放棄，目前中華人民共和國國家移民管理局官方網站本來就有中華人民共和國「退籍證書」，要開始進行放棄的申請是可以的。

    劉世芳強調，國籍法是適用所有其他外國國籍者，像前立委李慶安後來被取消立委資格，就是因為牴觸「國籍法」有雙重國籍的問題。放棄中華民國以外國籍，是為了對中華民國主權政府表示效忠，這不是SOP，而是法律明確寫得非常清楚。

    媒體追問，若立法院屆時沒有依規定解職，要如何處理？陳永智說，依「國籍法」第20條規定，立法院須依照規定解職；劉世芳則說，法律不是立法院修的嗎，內政部無法回答假設性問題。

