    陳岱吟拚新莊初選 穿母校裕民國小運動服路口拜票

    2026/01/29 21:21 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員新莊區初選參選人陳岱吟今天穿著母校裕民國小運動服拜票。（陳岱吟提供）

    民進黨新北市議員民調初選預計農曆年後展開，新莊區初選參選人陳岱吟今天上午穿著母校裕民國小運動服站路口拜票，爭取鄉親的電話民調支持。她說，小學同學得知她要參選，送上運動服為她加油，期待裕民國小能出一位在地、有活力的議員。

    民進黨今天公告6都市議員提名名額，新北市第3選區新莊區，民進黨維持提名4席，同黨現任市議員林秉宥、翁震州爭取連任，鍾宏仁則是任期屆滿，新人陳岱吟、吳奕萱、翁昭仁都表態爭取出線。

    「沒有比這套衣服更在地了！」陳岱吟說，她是新莊裕民國小第4屆，小學時期的閨蜜知道她要參選，特別送她國小時期的運動服，期許她不忘初心，因此就穿上它，站在熟悉的路口跟大家打招呼。

    她說，穿上草綠色的小學運動服非常吸晴，路過民眾會多看兩眼，新莊、迴龍區一帶民眾都很熟悉這套衣服，很常遇到父子檔、母女檔都是裕民國小畢業，穿上國小運動服，是給自己的一份責任，要做一個好議員，作學弟妹最好的榜樣。

    陳岱吟說，新莊是她成長、生活的地方，裕民國小在長大的過程中給她很多愛與溫暖，期盼能為地方做更多事，過去她以身為裕民校友為榮，未來期盼讓裕民國小以她為榮。

    陳岱吟說，過去她以身為裕民校友為榮，未來期盼讓裕民國小以她為榮。（陳岱吟提供）

