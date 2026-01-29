為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    谷立言拜會中市府 盧秀燕盼加強台美經貿及文化交流

    2026/01/29 19:57 記者蘇孟娟／台中報導
    谷立言拜會中市府，盧秀燕送中台灣燈會「姆明」小提燈。（圖：市府提供）

    美國在台協會處長谷立言昨（28）日拜會台中市政府，台中市長盧秀燕指出，台中啟用國際會展中心，盼未來強化經貿合作及文化交流；谷立言肯定台中是AI人工智慧、自動化、無人機等相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域的交流與合作。

    繼AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）1月下旬拜訪台中後，谷立言到訪，台中市府指出，是短期內再次有AIT高層官員到訪台中；因農曆春節將至，盧秀燕贈送谷立言中台灣燈會限定「姆明（MOOMIN）」小提燈及春聯等，雙方彼此祝賀新年快樂。

    盧秀燕指出，台中市近年持續推動多項重大市政建設，包括國際會展中心啟用，以及智慧製造與精密機械產業聚落蓬勃發展，台中市樂見與美國在產業投資、科技創新及人才交流等領域展開更密切合作。

    谷立言則說，美台之間持續深化AI人工智慧、自動化、無人機等產業上的交流與合作，台中市是相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域的交流與合作。

    谷立言另指出，今年適逢美國建國250週年，AIT預計推出系列慶祝活動，包含展覽、座談會、讀書會等，希望能促進台美文化交流；盧秀燕則力邀AIT前來台中舉辦美國建國250週年相關慶祝活動。

    她另提到原是美軍俱樂部舊址的「美村綜合服務園區」即將在今年下半年完工開幕，未來將作為社福、親子及非營利空間，並規劃台美雙方友好歷史介紹展區，邀請谷立言屆時前來參加開幕典禮。

