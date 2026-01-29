為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鹿港鎮長率團拜會馬公市公所 交流基層治理經驗

    2026/01/29 19:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    鹿港鎮公所率團抵澎，前往馬公市公所拜會。（馬公市公所提供）

    彰化縣鹿港鎮公所鎮長許志宏今（29）日率領頂番、草中、詔安、郭厝、玉順等5位里長，並由隨行人員陪同，包括民政課長施慶煌、里幹事黃尹泰及協辦人員王滿足，一行共9人拜會馬公市公所，與黃健忠市長進行交流座談。

    此次鹿港鎮來訪，係為2026年度「里鄰長福利業務（里鄰長文康活動）」進行前期踩線與交流。該活動預計於3月中旬分4梯次辦理，屆時將有近700位里鄰長及眷屬分批前來澎湖。許志宏表示，希望透過實地走訪與事前了解，作為後續規劃行程內容與交流主題的重要參考。

    訪問團除拜會馬公市公所外，亦實地走訪北辰市場及澎湖魚市場，了解馬公市在傳統市場經營、漁獲流通及民生消費上的實際樣貌，並就地方市場文化與城市生活節奏進行觀察交流。

    黃健忠表示，各地基層里鄰長長期站在第一線，承接民意、協助地方運作，是地方治理體系中不可或缺的角色。透過這類實地交流與經驗分享，有助於彼此了解不同城市在基層治理與生活樣貌上的差異，也能累積未來交流互動的基礎。

    座談中，雙方就宗教文化保存、傳統產業特色、市場文化與社區營造等議題交換經驗。會後，黃健忠致贈澎湖玄武岩石章予鹿港鎮訪團成員留念，象徵澎湖在地自然特色，也為此次縣市基層交流留下紀念。

    鹿港鎮公所鎮長許志宏（左），與馬公市長黃健忠相見歡。（馬公市公所提供）

