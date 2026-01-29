新進檢察官赴中旅遊遭盤查、要求互通聯繫 梁文傑提醒這件事

陸委會發言人梁文傑。（記者陳志曲攝）

中國對我國滲透無孔不入。陸委會發言人梁文傑今（29日）指出，2名新進檢察官1月初赴中旅遊期間，遭當地國安人員盤查、詢問。梁文傑呼籲公務員，不要以為自己職務不夠高、沒有接觸國家機密，就不會有遭中國監控調查的風險，建議公務員沒事儘量不要赴中。

梁文傑今日於陸委會記者會指出，我國有兩名業務無涉共諜、國安案件的新進檢察官，今年1月初赴中國河南省旅遊期間，遭當地國安人員至下榻旅館內盤查詢問，詢問內容包括在服務機關所任職位、兩岸共打訊息，並要求2名檢察官加入微信帳號，以互通聯繫。所幸本案檢察官有警覺，拒絕中共國安人員要求。

梁文傑指出，負責盤查的中國國安人員在詢問前，皆已掌握兩名檢察官分發到該機關的任職時間、工作地點、職稱等個資；最近政府陸續有掌握到個案，都是國人赴中後，對方已經知道你的一些基本資訊、個人資料等，接著到飯店盤查，試圖「交朋友」。針對個資外洩源頭，梁文傑認為，中共在台滲透管道相當多，個資洩漏原因並不限於資安駭客，對於資安疑慮，我國也會有相關機關加以處理。

梁文傑也提醒全國的公務員，中共想要的是對各方面、全面性的掌握，看起來並沒有特別集中在哪些部分，不要認為自己沒有接觸國家機密、職務不夠高，就覺得赴中沒有被監控調查的風險。

梁文傑示警，我國公務員赴中遭中共約談盤查，會讓中共能夠建立我國公務機關的詳細資料庫，中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識和防備心的弱點，不斷的擴大對台滲透網路，他也提醒全國公務員，赴中切勿透露機關組織相關資料、機關同事的個人資料，以及自己正在從事的職務內容。

梁文傑指出，我國過去雖然有對公務員赴中規定，但是執行並不嚴格，現在對赴中公務員都有詳細規定，公務員從中國回來後，必須填列相關資料，遇到異常狀況一定要通報。

