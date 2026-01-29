國民黨明恐修「三大惡法」 王婉諭怒斥：民眾黨真的可以接受嗎？

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

立法院明日將迎來本會期最後一次院會，藍白恐聯手闖關為中天解套「衛星廣播電視法修正案」、意圖使涉貪立委脫罪的「立法院組織法修正案」、為救國團和婦聯會黨產解套的「黨產條例修正案」。對此，時代力量黨主席王婉諭質疑民眾黨，「你們真的可以接受這些自肥惡法嗎？」

王婉諭在臉書發文表示，明天中國國民黨很可能要在立法院硬闖「三大惡法」，而這三項修法，跟「國家利益」毫無關係，卻跟他們的「政黨利益」密切相關。她指出，「修《衛星廣播電視法》是為了幫『中天解套』。」不只刪除主管機關得以駁回換照申請的關鍵條文，甚至還企圖溯及既往，要讓已被撤照的電視台復播。「未來，中天這樣的媒體不只會死灰復燃，更會失去管制」。

王婉諭續指，「修《立法院組織法》是為了幫『顏寬恒』解套」。把助理費定義為給立委的「補助」，形同將「詐領助理費、公積金」這些貪污行徑通通除罪化。不只踐踏了「專款專用」的原則，更把助理費變成立委的小金庫。

王婉諭再指，「修《不當黨產處理條例》是為了幫『救國團、婦聯會』解套」。排除「曾隸屬於國家」的組織，等於是量身打造的免死金牌。一旦修法通過，這些靠著黨國特權累積的財富可以合法洗白，可能會造成國庫400億的潛在損失。

她說明，幫中天、幫顏寬恒、幫救國團脫身，最後真正得利的只有中國國民黨，但付出代價的，卻是台灣的言論環境、民主法治、轉型正義，還有你、我繳的每一分納稅錢。

怒斥，「最扯的是，這些法案，通通沒有經過委員會的討論、審查，而是透過『逕付二讀』的方式硬闖，意圖直接表決通過」。

王婉諭也質疑，「對於一心只想自肥的國民黨，我們或許已無法阻止。但我想請問，聲稱自己是『第三勢力』、『關鍵少數』的台灣民眾黨，在國家利益和政黨利益之間，你們選擇站在哪邊？為了『藍白合』的權力算計，你們真的可以接受這些自肥惡法嗎？你們的選擇，明天全台灣人民都在看」。

