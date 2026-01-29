徐欣瑩「髮夾彎」 改口支持陳見賢「開放參選」主張

國民黨立委徐欣瑩原本主張全民調進行黨內初選，但是今晚「髮夾彎」改宣布支持陳見賢提議的「開放參選」。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣2026縣長選舉參戰權今晚又有新變化，立委徐欣瑩原本堅持黨內初選全民調，突然透過幕僚用電子聲明方式，宣布支持對手、新竹縣副縣長陳見賢在第2次破局的協調會中建議黨中央「開放參選」。但對於是否就不做黨內初選了？陳見賢是否因此不用辭去縣黨部主委？徐欣瑩陣營說，初選機制仍依黨中央的決定走，他們只是回應陳見賢的提議。

徐欣瑩陣營說，這些日子看著大家對2026年縣長初選的關注與擔憂，徐欣瑩也一直在思考。在看到陳見賢近期數度提出「開放參選」的主張，她也反覆思考了許久。如果「堅持公平公正」會造成僵局，那她願意退一步，支持陳見賢「開放參選」的主張。既然2名參選人在「開放參選」上有了共同的交集，那麼這就是我們攜手走向未來的最大公約數。而她為了新竹縣，一定全力以赴！

請繼續往下閱讀...

陳見賢陣營則回應說，一切就是遵照國民黨的初選機制辦理。

不過親近陳見賢人士透露，國民黨的初選機制，只有規定身為縣市黨部主委者參與黨內初選，在辦理初選的參選登記時就須「請假」，沒有規定一定得「辭職」。陳見賢今天下午公開表示近期就會辭職，是順應徐欣瑩在第2次協調會中所提，指他球員兼裁判、必須辭職的要求，以免給黨中央為難才做的決定。

但對於國民黨在新竹縣13鄉鎮市的基層黨工來說，主委一旦辭職勢必就會影響到他們的生計，畢竟過去7、8年來，陳見賢一肩挑起，保障了這些基層黨工的飯碗，才維持了國民黨在新竹縣的整體運轉，陳見賢此時辭職的影響很大，直接就讓基層黨工難以好好過年，所以，觀察者研判，徐欣瑩今晚的動作，跟陳見賢下午發布近期就辭主委的聲明不無關聯。

國民黨新竹縣副縣長陳見賢（左）宣布將因黨內初選的競爭而辭去新竹縣黨部主委。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法