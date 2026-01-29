中配立委爭議延燒！柯文哲喊「民進黨逼死人民」 翁達瑞列3點反擊

中配李貞秀2月將遞補民眾黨不分區立委。（資料照）

立法院民眾黨黨團將在2月遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位中配立委的李貞秀，儘管已來台設籍超過10年，但若未能在就任後一年內辦妥手續（包含放棄中國籍），李貞秀就必須解職。柯文哲更是指控，「民進黨逼死人民！」對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）逐字拆解柯文哲的指控。

翁達瑞在臉書發文表示，民眾黨遞補的不分區立委，包括具有中配背景的李貞秀，但仍未放棄中國的戶籍，若未能在就任後一年內辦妥手續，李貞秀就必須解職。「對此，柯文哲含怨指控，『民進黨逼死人民！』柯文哲吐出來的這七個字，無一字真實，我逐字拆解如下」。

翁達瑞說，對於「人民」，李貞秀是民眾黨遞補的不分區立委，絕對不是一般人民，只要不參政，李貞秀就不會有國籍的問題。柯文哲是刻意誇大其詞，用「人民」取代「立委」，目的在激起更多的民怨。

翁達瑞指出，對於「逼死」，若李貞秀不想在一年後卸任，她還有另一個選擇，「老實放棄中國戶籍」。就算李貞秀在一年後下台，她也不會面對死路。柯文哲用「逼死」兩字也是刻意的扭曲與誇大。

他解釋，對於「民進黨」，李貞秀只能當一年立委，是國籍法20條的規定，修法時間在民國89年2月。當時是第四屆立委，國民黨擁有絕對多數的123席，民進黨只有70席。「因此如果李貞秀只能當一年立委算是政黨逼死人民，罪魁禍首就是國民黨，而非民進黨」。他分析，「國籍法的修法時間很容易查證，柯文哲沒講實話，目的在嫁禍民進黨」。

翁達瑞總結，民眾黨明知李貞秀不符擔任立委的資格，卻又要違法提名遞補。面對法律的約束時，柯文哲不自我檢討就罷，還用不實的言語嫁禍民進黨。除了民眾黨一意孤行，柯文哲怨不得任何人，更沒理由怨民進黨。這就是柯文哲的怨，為了獲取政治利益經常怨錯對象。

