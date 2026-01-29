為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南市長選舉》陳亭妃感恩鐵馬行第2站繞行下營

    2026/01/29 18:28 記者楊金城／台南報導
    民進黨台南市長提名人陳亭妃（前），展開part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，今天從下營玄天上帝廟出發。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市長提名人陳亭妃（前），展開part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，今天從下營玄天上帝廟出發。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市長初選後，獲得台南市長提名的民進黨立委陳亭妃，展開part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，繼第一站白河鐵馬行，向鄉親表達感謝，今天（29日）第二站從下營玄天上帝廟出發，回應人民期待，希望在11月28日市長選舉勝選，讓台灣A贏、台南A贏、市民A贏。

    民進黨台南市長提名人陳亭妃的感恩鐵馬行2.0，除了感謝民眾在市長初選的支持，也是市長競選活動的延續；對於黨內團結，陳亭妃再度強調不是問題，隨著市長選舉的熱度，台南一定團結。

    陳亭妃的感恩鐵馬行將在台南37區1區接1區的完成，拜訪鄉親表達感謝，並爭取更多支持，鐵馬行預計排到4月。

    陳亭妃今天從下營玄天上帝廟出發，由上帝廟主委姜金利、委員會、部分里長陪同向玄天上帝參拜祈福後，從上帝廟出發繞行下營區，下營的台語發音近似「A贏」（會贏之意），她說，從下營出發，希望以台南第一位女市長的溫暖、溫度找回市民的支持、對台南土地的期待。

    民進黨台南市長提名人陳亭妃（前右三）向下營玄天上帝參拜祈福。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市長提名人陳亭妃（前右三）向下營玄天上帝參拜祈福。（記者楊金城攝）

    陳亭妃以台南市長候選人署名的八仙彩向大廟恭祝神威。（記者楊金城攝）

    陳亭妃以台南市長候選人署名的八仙彩向大廟恭祝神威。（記者楊金城攝）

