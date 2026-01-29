陸委會製赴中港澳規範告知書 梁文傑：未來被擋在海關別說不知道

陸委會發言人梁文傑說明「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」。（記者陳志曲攝）

陸委會近期製作「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求各機關簽收。陸委會發言人梁文傑今天（29日）說，告知書的目的為，希望公務員收到後，「以後不要說不知道」，若未來在海關被擋住，或因為沒有請假而被處分，就不要說不知道相關規定。

梁文傑在陸委會例行記者會說，告知書其實是通知事項，由於各個機關被監察院糾正，過去對公務員赴中相關規定未嚴格執行，因此陸委會現在透過人總通知各個機關，公務員赴中應遵守哪些規定，明定幾職等以上要由中央准許、幾職等只需主管單位准許。部分有兼學校行政職的教師，就屬於公務員，必須按照公務員相關規範行事。

梁文傑指出，要求各機關「簽收」，是希望公務員收到通知書後，「以後不要說不知道」，若未來在海關被擋住，或因為沒有請假而被處分，就不要說不知道相關規定。

內政部要求加強宣導11職等以上公務員赴中規定 陸委會：目前沒有不許可案例

針對內政部近期發函各縣市，要求加強宣導簡任第11職等以上公務員申請赴中相關規定。梁文傑說明，目前沒有「不許可」簡任11職等以上公務員赴中的狀況，若在申請後主管單位認為資料不夠詳細、說明不夠清楚，會要求再說明，說明夠清楚後就能通過，目前為止大部分案例都是經過此程序，最終獲得准許。

梁文傑提醒，簡任11職等以上公務員若沒有按照相關規定獲准赴中，在海關可能會被擋下來、出不去，自己會面臨損失，所以陸委會不斷提醒大家，要遵照相關規定辦理請假、獲得許可。

