柯文哲稱拿代孕法交換軍購是好意 網氣炸：你女兒子宮先以身作則！

民眾黨前主席柯文哲。（記者張嘉明攝）

藍白屢次卡關中央政府總預算、軍購特別條例之際，民眾黨前主席柯文哲近日出席活動時自爆曾向民進黨立院黨團總召柯建銘談交換條件，只要綠營放行代孕法案，總預算、軍購案等難關他可以處理，此話一出隨即讓輿論炸鍋。面對外界砲轟，柯文哲今天（29日）宣稱自己是「好意」，不要每件事情都把人家想得很壞，讓網友怒火進一步升級，粉專「Mr.柯學先生」更撂重話痛批：「怎麼不叫你女兒的子宮先以身作則？」

柯文哲25日參加高雄青年論壇時自爆，前陣子跟柯建銘會面時跟對方說，「給你一個台階下，你讓《人工生殖法》過，總預算、軍購案我來處理。我說這個大家有個台階下嘛，對不對，讓這個國家可以正常運作，結果民進黨不願意，他就是要亂，就是要阻擋。奇怪，怎麼為了反對而反對？」柯文哲還扯到總統賴清德，說「做事不是比較輕鬆嗎？為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆啊？」

請繼續往下閱讀...

但柯文哲的發言一出，隨即招致撻伐，輿論砲轟柯文哲「拿女性子宮當政治籌碼」、「柯文哲的話證明藍白死擋的總預算、軍購沒問題，只是民進黨不肯交易」；連白營都有不少支持者看不下去，在小草社群發文質疑「法案是可以這樣交換的」？

面對砲轟聲浪，柯文哲今天出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會時受訪竟稱，這就是典型「認知作戰」，大家可以去看他當天完整的談話，他的意思是現在整個國家都僵在原地，朝野變成意氣之爭，台灣現在的困境都在賴清德的一念之間，「我說我來處理，結果卻被說成『拿女人的子宮去交換國家總預算』……拜託！我是說我來幫忙處理，這個國家總是要正常運作，僵局不是辦法。我的出發點是好意，結果在名嘴口中就變成我在搞什麼密室政治交換，不要每件事情都把人家想得很壞，好像要做壞事一樣，我只是希望台灣可以正常地往前動。」

「Mr.柯學先生」今下午分享柯文哲的辯詞，怒斥「你怎麼不叫你女兒的子宮先以身作則？」網友也紛紛開砲，「本來就是壞，還怕人說！」、「出發點是好意？光這句話就又在騙人」、「自己講的，誰誤會你了」、「本身就壞，不用別人想」、「騎飛輪收三百也是好意，不要把人家想的很壞，人家善意幫忙出資裝修錢，都是他的狗話」、「反派都有自己的說詞啊」、「民眾檔（黨）把自己的女兒先捐出來！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法