赴葡萄牙參加OASC年會 林欽榮分享「高雄主權AI燈塔計畫」

林欽榮（右中）與OASC各城市代表深度交流。（市府提供）

高雄市副市長林欽榮率團遠赴葡萄牙，參加OASC（國際智慧城市聯盟）年會，台灣時間1月28日在開幕典禮發表演說，分享高雄推動全球首創的「高雄主權AI燈塔計畫」、智慧治理及創新平台等經驗，將高雄在智慧創新的具體成果推向國際舞台。

OASC國際智慧城市聯盟是全球最具影響力的智慧城市國際組織之一，成員遍及40國、196個城市（多數為歐洲國家城市），是多個歐盟跨國智慧城市計畫的合作夥伴。高雄是台灣第一個加入該組織的城市，透過在OASC聯盟技術交流，展示高雄發展主權AI的超前佈署。

高市府於去年智慧城市展後，獲OASC國際智慧城市聯盟主席親自邀請加入，更獲邀於今年1月底，至葡萄牙參加2026 OASC年會，此行由副市長林欽榮率團與會。

林欽榮在開幕演講提到，高雄從重工業到高科技轉型，4年內讓台積電從零到生產最先進的2奈米晶片，並積極協助AI及半導體產業落地；面對AI浪潮，高雄市以「淨零×科技」與「AI轉型」為目標，系統性推動資料共享、跨局處治理與AI應用落地。

林欽榮說，其中，「高雄AI燈塔計畫」是市府近年最具代表性的數位治理旗艦政策，以主權AI為核心精神，強調以在地資料訓練AI模型，同時結合視覺語言生成式AI、物理AI與數位孿生技術，使AI能理解複雜城市情境，並支援交通調度、災害模擬、公共設施巡檢等，已成為全球首創以整座城市作為主權AI應用場域的實證案例。

林欽榮的演說引起全場共鳴，歐盟AI政策官員也盛讚高雄是具備啟發性的典範案例。OASC主席更邀集城市及組織代表與高雄深度交流，包含芬蘭坦佩雷（Tampere）、丹麥奧胡斯（Aarhus）、拉脫維亞里加（Riga）、荷蘭愛因荷芬（Eindhoven）、葡萄牙波多（Oporto）、豐當（Fundao）及歐盟太空計畫等。

展望未來，高雄將持續透過OASC平台，深化與歐洲城市及歐盟在數位創新、智慧城市面向的交流合作，帶動高雄與歐盟的AI生態系的共同成長。高雄市訪團此行也邀請芬蘭、丹麥、拉脫維亞及OASC的會員城市及專家們，共同參與今年3月20日至22日在高雄展覽館舉辦的智慧城市展。

高雄市副市長林欽榮（左），受邀於OASC年會進行專題分享。（市府提供）

