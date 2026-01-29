柯文哲要求中配立委SOP 內政部：國籍法規定明確

立法院民眾黨黨團即將於下（2）月遞補6位不分區立委，其中，李貞秀即將成為我國首位中配立委。（資料照）

立法院民眾黨黨團即將於下（2）月遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位中配立委的李貞秀，儘管已來台設籍超過10年，但其中國出身和國籍問題引發關注。民眾黨創黨主席柯文哲今要求內政部，應針對放棄國籍一事提出SOP（標準作業流程）。內政部今表示，國籍法條文已臻明確，立法委員亦應遵守國籍法規定，並無疑義。

內政部指出，依「國籍法」第20條規定，兼具我國以外國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，至於該國是否准其放棄及應如何申請，應視各該國法令之規定。

內政部表示，依「國籍法」第20條規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。

內政部強調，依國籍法第20條規定，倘立法委員如未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符「國籍法」第20條之意旨，內政部亦於115年1月28日再次函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 （到）職時依「國籍法」第20條規定辦理。

