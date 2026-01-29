「黨產條例」明恐強行闖關 黨產會揭修法成真後果

黨產會。（資料照）

立法院今午朝野協商「黨產條例」修正案，協商破裂，明日可能強行三讀闖關，不當黨產處理委員會傍晚發布新聞稿指出，救國團一再主張他們是公益性社團。然而，即令其主張為真，也不能抹滅、洗白過去黨國不分的威權年代，救國團等附隨組織藉國民黨執政地位優勢，特權經營或直接由國家編列預算不當補助，協助國民黨建構黨國威權統治事實。

黨產會強調，我國已然進入民主時代，救國團等附隨組織也已經脫離國民黨的實質控制，但那些藉執政優勢從國家獲取的龐大不當利益，並未交還國家。假設如救國團所言，因為過去隸屬於政府而非國民黨附隨組織，龐大的不當取得財產不是更應交還國家嗎？

黨產會指出，目前救國團依舊擁有特權經營地位。以台北市劍潭青年活動中心為例，救國團不僅未依約在2024年12月31日將房地點交完畢交還台北市，尚還「現況使用」，以極其低廉的價格特權經營而聞風不動。意圖修改「黨產條例」助救國團解套的立委們可曾想過，假設修法成真，救國團的特權經營，更將肆無忌憚，長長久久流傳下去，這對於我國的民主轉型和民間社會的經濟健全會是多大的傷害？

黨產會說，大法官在釋字793號解釋中已經明示，以追討不當黨產為手段之一的轉型正義工程，是我國深化民主，確立自由民主憲政秩序的重要手段。更何況，救國團認定為國民黨附隨組織的訴訟，台北高等行政法院已判決黨產會勝訴，救國團上訴最高行政法院審理中。「尊重法院獨立審判的空間，難道不是法治社會的共識」？

黨產會表示，誠摯希望立委能正視救國團尚未交還不當取得財產，且仍耍賴不願交還台北市劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

