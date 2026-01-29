藍委修法「詐領助理費除罪化」朝野協商破局 最快明闖關

立法院司法及法制委員會朝野黨團協商，國民黨立委牛煦庭就「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」議題會中發言。（記者田裕華攝）

國民黨立委牛煦庭提出「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用，被疑「借屍還魂、加碼自肥」。立法院司法及法制委員會今（29日）協商，民進黨立委質疑涉將詐領助理費「除罪化」，最終朝野無共識；由於草案已過一個月冷凍期，最快於明（30）日院會闖關。

明天院會是本會期最後一次院會。國民黨立委陳玉珍上月提出助理費除罪化修法，同黨立委牛煦庭再提版本並逕付二讀，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括按每一立委每年歲費5倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及專業加給、資深加給等。

司委會國民黨籍召委翁曉玲今天召集朝野協商，牛煦庭說明，修法初衷是為了提升國會助理待遇，且為消除外界對「大水庫理論」的疑慮，草案已明定相關費用由立法院直接匯入助理帳戶，並非撥入立委戶頭。

針對外界質疑將「薪資」改為「補助費用」恐涉除罪化，牛煦庭舉行政院主計總處手冊及「民意代表支給條例」為例指出，行政院版本亦將議員助理費刪除「公費」2字並定性為「補助性質」，強調法律定性不影響司法對詐領的判決，若有不法仍會被起訴判刑。

民眾黨立委陳昭姿認為，現行對助理費規範不明確，導致法院判決歧異，支持法制化以保障助理權益，該給助理的絕對不能少。

不過，民進黨立委莊瑞雄說，若單純提升助理福利，各黨團皆會支持，但將國庫預算重新定義為立委的「補助費用」，恐讓立委將公款視為私有，涉及「除罪化」核心問題。他質疑，國民黨團是想摸蜊仔兼洗褲，若無法釐清法律疑慮，難以支持。

沈伯洋提醒，若修法將費用定性為「補助」，法院可能據此改變對詐領助理費的貪污認定；草案條文應明文規定「溢領」或「人頭」情形，需回歸「貪污治罪條例」及「刑法」使公務員登載不實罪論處。

民進黨立委林月琴也質疑，牛煦庭參考歐美日韓的助理費制度，但重點是他們都有監督機制，這些內容並未寫入草案；若真如牛煦庭自稱是最完整版本，為何要逕付二讀、不在委員會好好討論？

立法院人事處處長黃瑞月說明，依牛煦庭版本試算，調整立委及黨團助理經費一年約增加1億4605萬元；專業加給若採最寬估計算約需3億5000多萬元；資深加給約7900多萬元。

歷經約1小時激辯，翁曉玲裁示，因朝野對法案內容無法達成共識，後續將依照「立法院職權行使法」相關規定處理。

