    政治

    蔡其昌宣布登記參選民進黨立院黨團總召

    2026/01/29 16:59 記者蘇孟娟／台中報導
    蔡其昌宣佈登記參選民進黨團總召。（擷自蔡其昌臉書）

    蔡其昌宣佈登記參選民進黨團總召。（擷自蔡其昌臉書）

    民進黨立院黨團將改組，民進黨立委蔡其昌表態，面對勸進，他決定站出來登記，不為競逐，只盼年輕世代的投入與承擔，是政黨繼續前進的力量，在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔。

    民進黨立院黨團改組，民進黨團總召柯建銘已表態會登記參選總召，蔡其昌下午也宣佈挺身而出登記。

    蔡其昌說，他並不是一個習慣談論位置或角色的人，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好，面對大家的勸進，他思考了很久的時間，基於民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是我們重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

    蔡其昌指出，在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記，這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。

    他說，他會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行，對他來說，最重要的不是個人的角色，而是能不能一起把國家照顧好，把該做的事做好。

    蔡其昌說，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

