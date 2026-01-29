為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被吳怡萱指藍白合「唯一排除對象」 鍾小平稱歡迎柯文哲站台

    2026/01/29 16:42 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨北市議員鍾小平。（資料照）

    年底將進行地方九合一選舉，民眾黨台北市中正、萬華區議員擬參選人吳怡萱今（29日）表示，國民黨籍市議員鍾小平要被排除在「藍白合」框架外。對此，鍾小平回應，多席次選舉各自努力，非綠平台都是一家人，要拿他當目標無所謂，祝福吳怡萱；而未來如民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌願意幫他站台，他都歡迎。

    吳怡萱今受訪指出，鍾小平過去對於柯文哲的汙衊，已經造成雙方關係的不可逆，後續鍾小平的道歉也不夠到位，藍白合雖然是未來合作大框架，但鍾小平要被排除在外。

    鍾小平表示，選舉只有縣市長要藍白合，議員是多席次選舉，就是兄弟登山，各自努力；而他認為，只要屬於「非綠平台」的參選人，大家都是一家人，任何人要拿他當目標，不管是好意、惡意，要博取相關曝光，他都無所謂，祝福吳怡萱。

    至於是否有機會找柯文哲、黃國昌等人幫站台？是否有加分效果？鍾小平說，只要願意來幫他站台都歡迎，任何人來都是加分，「非綠平台」就包含藍白；不過，他也說不會主動邀請柯文哲、黃國昌，「政治自然就是美」。

