挑戰柯建銘！ 蔡其昌參選民進黨團總召：盼朝野回歸理性溝通

民進黨立委蔡其昌今（29日）宣布參選民進黨團總召。（資料照）

立法院本會期將於本週落幕，民進黨團徵詢黨團成員參選新會期三長的意願。繼民進黨團總召柯建銘表態登記後，民進黨立委蔡其昌今（29日）宣布參選總召，強調希望回應大家的信任與期待，讓大家更團結、更有共識，也期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

立法院2月1日起迎來新會期，民進黨團23日發函給全體黨團成員，徵詢參選黨團三長（總召、幹事長、書記長）意願，登記截止時間為30日下午5時。據民進黨團組織規程規定，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者，為當然候選人。

蔡其昌今透過臉書撰文表示，他這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望能在這個階段，多分擔一些責任；他對每一份信任與期待，都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌坦言，自己不是一個習慣談論位置或角色的人，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持都是重要資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

蔡其昌直言，在大家的勸進與鼓勵之下，他選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對他來說，最重要的不是個人的角色，而是能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。

最後，蔡其昌也喊話說，他想藉這機會表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

