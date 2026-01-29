為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被台媒問張又俠！國台辦美女發言人「當機」 狂翻小本本畫面曝

    2026/01/29 16:06 即時新聞／綜合報導
    國台辦發言人張晗狂翻資料。（取自國台辦直播）

    國台辦發言人張晗狂翻資料。（取自國台辦直播）

    中共中央軍委副主席張又俠遭立案調查，引發國際關注。國台辦昨（28日）舉辦記者會，被問到張又俠相關議題，被中國網友譽為國台辦「美女發言人」的張晗當場「當機」，狂翻資料近十秒，影片被剪輯轉至社群後引發熱議，有網友笑稱：「在螢幕前都替她感到緊張。」

    國台辦昨日記者會中，有台媒提問，張又俠遭調查一事，是否會影響兩岸關係發展？張晗則瘋狂翻閱手中資料將近10秒，接著含糊表示，有關立案審查調查再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨與軍隊有決心、有力量的重要體現。中國大陸願為和平統一創造廣闊空間，並以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

    相關影片被轉至X等社群平台後，網友紛紛留言：「看著表情嚇得臉都白了，恐懼完全寫在臉上」、「其實不是她沒有答案，而是後面的人沒有答案了」、「這個細節非常關鍵，沒準備說現在的時局仍然沒有確定。她的眼神也說明，她對這件事心裡沒底」、「本子空了，謊全碎了，張晗慌了。」、「壓力很大啊。」

