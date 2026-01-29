親上火線說明軍購特別條例爭議 黃文啟曝「這裝備」今年交3套

國防部政務辦公室主任孫立方中將、戰規司司長黃文啟中將親上網路節目，說明我國軍購流程並回應軍購特別條例爭議。（擷自《中午來開匯》直播影片）

行政院國防特別條例草案日前遭立法院在野黨團第十度表決封殺、至今仍未付委。針對政黨自提軍購特別條例草案、大眾質疑軍購預算編列等問題，國防部今天（29日）親上節目說明軍購流程並回應傳言。戰規司司長黃文啟指出，外界傳我國軍購積壓逾6千億台幣並不正確，並以F-16V戰機用MS-110莢艙今、明年將各獲3套等為例，說明各軍購案按期進行中。

國防部戰略規劃司司長黃文啟中將、政務辦公室主任孫立方中將今天在網路直播節目《中午來開匯》說明我國軍購流程，回應外界傳言。孫立方澄清，外界過去曾引卡托研究所（Cato Institute）、喬治梅森大學（GMU）等智庫資料，指稱我國對美軍購積壓達6、7千億台幣有誤，強調僅3案實際延遲，海馬士系統案甚至超前。

至於智庫、學術機構數據錯誤，黃文啟解釋，所謂的6、7千億在於對方採信美國安全合作局公告中「知會國會」價格、與「發價書」簽約金額不同，他以NASAMS系統為例，該案在知會國會時達300多億，但發價書簽約金額卻比前者少40多億，可見居間落差。

此外，他另透露，M1A2T戰車、岸置魚叉飛彈系統等案分別交畢、接收中，MQ-9B高高空無人機也將於今、明兩年分批交畢；空軍F-16V戰機用6套MS-110偵照夾艙，則會在今、明兩年各交3套結案。他以此總結，軍購行為如「預售屋」，全程是按照進度付款，上述多案皆在籌獲流程中、按期程進行，絕無付錢卻拿不到貨一事。

