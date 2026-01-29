政院拍板刑法修正案 網路公然侮辱最重關2年

行政院會今（29）日通過刑法修正草案，未來以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高2年以下有期徒刑、20萬元以下罰金。（行政院提供）

行政院會今（29）日通過刑法修正草案，未來以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高2年以下有期徒刑、20萬元以下罰金；若以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪，最高處3年以下有期徒刑、30萬元以下罰金。

根據修正草案，一般誹謗罪罰金由1萬5000元以下，提高至10萬元以下；加重誹謗部分，新增以影像、聲音或電磁紀錄等方式加重誹謗者，罰金刑由3萬元以下，提高至20萬元以下。

此外，公然侮辱罪罰金刑的刑度也提高，現行公然侮辱罰金最高9000元，以強暴手段（如公然掌摑等）犯公然侮辱者，罰金最高1萬5000元，草案將兩者分別提高為6萬元、10萬元以下罰金。

對於以網路或深偽方式犯公然侮辱者，草案加重其刑，處最高2年以下有期徒刑、併科20萬元以下罰金；若以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪也加重其刑，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

此外，憲法法庭113年宣告刑法第140條侮辱職務罪與憲法保障言論自由的意旨有違，並指明侮辱公務員罪需基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的範圍內，才成立犯罪。

有鑑於此，草案配合修正，由現行於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，修正為於公務員依法執行職務時當場侮辱，足以影響公務執行者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

