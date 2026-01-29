謝震武連環砲追問「老共是親人？」 葉元之節目語塞尷尬自圓

立委葉元之。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨日（28日）主持中常會提出「美國是台灣的恩人，中國是親人」的說法，引發討論。對此，國民黨立委葉元之在政論節目中說，他認為鄭麗文其實是要喊給中國聽，是要告訴對岸「大家都要和平」。不料，主持人謝震武隨即展開連珠炮式的攻勢，連提三個犀利問題，讓葉元之當場愣住，數秒無法接話，只能尷尬地重複問題以爭取思考時間。

昨日政論節目《新聞面對面》中，葉元之解釋，鄭麗文上述說法其實是要講給中國聽，強調「不會骨肉相殘」，主要是傳達和平；稱美國「恩人」則是強調國民黨沒有反美，謝謝美國援助台灣。

不過，講到一半時，謝震武突然指向來賓立委李坤城表示：「元之，我問一下，他是不是你親人？」葉元之當場愣了一下，遲疑地重複：「坤城是不是我親人喔……」，接著才說，鄭麗文說的應該不是指個案，應該是說兩岸人民是共同的祖先。

謝震武又追問：「國民黨的人跟民進黨的人是不是親人？」葉元之則回答，追到最源頭應該是這樣。謝震武則不解：「那為什麼大家在立法院要搞成這樣？」葉元之則回答，不是要毀滅對方，只是在議題上互有攻防。

最後，謝震武又問：「那老共有沒有要毀滅我們？」葉元之又再次複誦了問題，接著表示，所以鄭麗文就是講給中國聽的，如果中國有把我們視為親人，就不要動不動就「骨肉相殘」。

李坤城則表示，若按照葉元之說法，不要骨肉相殘才是親人，那中共現在就是要打台灣，所以台灣跟中共現在的確不是親人。李坤城認為，自己和葉元之是親人，「因為我們都是台灣人嘛」，所以是廣義的親人，他也喊話葉元之，「剛剛不要猶豫這麼久！」

