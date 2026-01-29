為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    控賴苡任「抓耙子」出賣黃呂 許立丕駁內鬥：無意參選

    2026/01/29 16:07 記者甘孟霖／台北報導
    許立丕（右）表示，檢舉賴苡任無關於選舉，他也無意投入議員選舉，只是反映許多黨員心聲。（取自許立丕臉書）

    國民黨全國黨代表、台北市士林區義信里長許立丕昨（29日）公開發難，指國民黨士林、北投區議員擬參選人賴苡任當「抓耙子」出賣前北市黨部主委黃呂錦茹等黨內同志，並抨擊黨中央影響黨譽，建請開除。賴苡任昨強調講事實並非傷害國民黨，且許指控援引媒體證據力不足。許立丕今再發聲明強調，指控賴苡任並非內鬥，他也無意投入議員選舉，只是反映許多黨員的心聲。

    許立丕今發聲明說，賴苡任回應說有來拜會過他，雙方談話融洽，他要強調對來訪者一向以禮相待，是人之常情，賴苡任卻以此說嘴暗喻他是表裡不一之人，顯然刻意誤導扭曲他人善意，「試問，難道要如同賴苡任在罷免期間，對前去幫忙的志工們頤指氣使，擺出趾高氣揚的架式才是正確的態度」？

    許立丕說，賴苡任還故意提及他過去參與議員初選，以及現在是否參選等事，刻意將檢舉誤導為選舉恩怨，難怪政論節目會誤解是「內鬥」；但事實上，他並無意投入此次議員選舉，所有對賴苡任的檢舉，皆有憑有據，更是許多黨員心聲的反映該檢舉根本與選舉或內鬥無涉，是為受傷的黨譽與受苦的同志爭取應有的公道。

    他強調，自己是台北市士林區義信里的里長，全心全力投入里內的建設與發展，尤其是改善士林夜市的環境，以及成功舉辦多項行銷活動，都讓里民與商圈共存共榮，是為里民服務，是為正義發聲，但絕不畏政治口水。

