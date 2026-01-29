為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    爭取離島加給年資加成 立委楊曜喊話陳光復：政院若不回應就退黨參選

    2026/01/29 21:04 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復發動全民連署，澎湖離島加給年資增加三成。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復發動全民連署，澎湖離島加給年資增加三成。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復為了兌現「澎湖離島年資加成與金馬同級」政見，展現照顧澎湖軍公教人員的決心，發起了「力挺縣長實現政見」連署，並向中央執政團隊喊話。立委楊曜表示，若連署人數超過得票數而行政院仍未回應，他建議和縣長陳光復一起退出執政黨民進黨，改以無黨籍身分參選連任。

    陳光復本屆以得票數1萬8777票、得票率為36.64%當選澎湖縣長，此次連署若達18778人，就超過其得票數，在強大的民意支持下，如果行政院仍然抗拒協助陳光復縣長完成《澎湖軍公教離島加給年資加成30%》的政見，楊曜建議陳光復縣長退黨以無黨籍身分投入縣長連任選舉，以表達落實政見的決心，同時杜絕騙取選票的臆測。

    當然，楊曜強調自己會以無黨籍立法委員的身分，全力輔選陳光復連任！因此現在必須與時間賽跑，力拚連署數。政見太晚實現，對選票會有嚴重的折損效應，如果春節假期之前連署人數沒有超過18778人，再多的政治動作都只是徒勞，不做也罷！

    另外楊曜強調，就算是無黨籍，楊曜與陳光復還是堅持反共保台，同時坐而言，不如起而行，楊曜在自家服務處已設立連署站，同時自己與兒子楊宗磊率先簽名連署，並建議在民進黨澎湖縣黨部與陳光復的澎湖第一酒廠設立連署站，配合陳光復領導縣府團隊各單位連署，加速在春節前達到18778人的目標，讓行政院看見澎湖人的團結。

    立委楊曜力挺縣長陳光復實現政見，在服務處設立連署站。（楊曜提供）

    立委楊曜力挺縣長陳光復實現政見，在服務處設立連署站。（楊曜提供）

