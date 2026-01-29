為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中驚傳禽流感！盧秀燕臉書發文用「這2字」 惹怒網友被灌爆

    2026/01/29 16:38 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市驚傳禽流感疫情，引起全國關注。台中市長盧秀燕昨（28）日晚間在臉書發文，表示要向「市民家人」報告詳情，未料「家人」兩字引發網友不滿，該貼文遭到上千則留言灌爆，不少網友大罵：「誰是你家人？」、「少裝熟」。

    盧秀燕昨日在臉書發文表示，26日晚間市府接獲通報，豐原蛋雞場疑似出現大量死亡。農業局動保處隔天立即到場採樣送驗、啟動移動管制，檢驗結果已確認為H5N1禽流感陽性。她第一時間指示市府成立「前進指揮所」，目前已實施各種應變措施。

    文章開頭盧秀燕就表示「向市民家人報告」，文章結尾，盧秀燕也說：「市府會持續公布防疫進度，守住市民家人的健康。」文章一出，立刻被網友灌爆，目前已有超過2000則留言。

    其中，疑似稱呼市民「家人」兩字引發網友不滿，網友紛紛留言表示：「又是妳」、「誰是你家人啊」、「不想跟一直帶來命案跟瘟疫的人有關係欸，拜託不要一下自稱媽媽市長一下又在那邊家人」、「半路認親戚？誰是你家人」、「誰跟你家人超噁心」、「又家人？你不是說你不是媽媽？」、「瘟疫媽媽」。

