民進黨公布新北市議員提名名額 土樹三鶯、新莊成激戰區

今年中華民國地方公職人員選舉將於11月28日舉行，民進黨今（29）日公告6都市議員提名名額，新北市部分第1至第11選區共提名34席。其中第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）因人口變化，市議員席次減少1席，民進黨規劃此區提名5席，該區7搶5戰況激烈，料將進入民調階段；另外第3選區（新莊）現任黨籍市議員鍾宏仁表態屆滿退休，許多新人爭取出線，也可能進入民調階段。

民進黨公告指出，各直轄市所屬黨部於2月4日至10日開始受理領表登記，選舉方式採登記後先行溝通協調，協調至2月13日止，如無法達成協議，由中央黨部相關提名規定辦理民意調查，決定提名人選，初選民意調查期間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週，詳細執行時間將另行通知。

第3選區部分，民進黨此屆選舉維持提名4席，鍾宏仁向記者證實退休消息，他說，日前已在新莊區行動治理首度向鄉親報告此事，有許多優秀青年爭取為民服務，本屆任期年底屆滿將退休，會全力輔選黨內提名的優秀同仁，剩餘任期內仍會持續全力為鄉親服務、監督市政；此外，現任民進黨市議員林秉宥、翁震州持續爭取連任，新人吳奕萱、陳岱吟、翁昭仁表態爭取出線，5搶4可能進入民調階段。

第8選區戰況激烈，現任民進黨市議員廖宜琨、卓冠廷、彭一書、林銘仁持續爭取連任外，還有擬參選人高乃芸、吳昇翰、朱誼臻爭取出線，7人搶5席，也有可能進入民調階段。

另外，新北第2選區（林口、五股、泰山區）因人口變化，市議員席次新增1席，民進黨初選提名人數仍維持2席。

