怕再翻車？民進黨台南東區議員提名縮減 郭國文：目標維持過半

民進黨南市議員各區提名名額。（民進黨台南市黨部提供）

隨著2026年地方大選腳步逼近，民進黨已提前啟動選戰佈局。民進黨中央今公布2026年直轄市議員提名初選公告，議員初選將於2月4日至2月10日開放領表與登記；台南市黨部也同步展開相關準備，並決議於3月9日至3月13日提前辦理里長提名領表與登記作業，力拚基層戰線及早到位。

針對此次台南各區議員提名席次，市黨部主委、立委郭國文表示，民進黨能在台南穩健執政，關鍵在於長期深耕基層、回應民意，維持議會過半仍是首要目標。他指出，此次提名除延續穩健原則，也綜合基層建議與各區黨籍人選態勢，進行滾動式調整，其中東區最終拍板提名2席。

據了解，東區選情競爭激烈，且出現世代交替與選將重整情形。上次民進黨在東區提名3席，最終僅當選1席，經評估後改採較為穩健策略，並保留與無黨籍友軍結盟空間，期望集中火力，力拚2席全數上榜。

除議員提名外，市黨部執委會也決議提前啟動里長提名作業。郭國文指出，里長是地方治理與民主運作最前線的關鍵角色，不論是幅員廣大的里別或人口密集區，都需要更多有理念、有行動力的同志投入。他強調，市黨部將結合中央與地方政策說明，加強輔選能量，協助基層選戰推動。

郭國文也直言，提前完成整體戰鬥佈局有其必要性，盼議員與里長提名作業順利推進，讓參選同志能儘早進入戰鬥狀態，回應選民期待，持續為台南市民打拚。

提名席次：第1選區（大新營區）3席、第2選區（大北門區）3席、第3選區（曾文區）2席、第4選區（山區）1席、第5選區（南科區）4席、第6選區（安南區）3席、第7選區（永康區）3席、第8選區（北區、中西區）4席、第9選區（安平區、南區）4席、第10選區（東區）2席、第11選區（南關線區）3席、第12及13選區（平地、山地原住民）0席，總計32席。

民進黨台南市黨部主委郭國文（右）主持會議。（民進黨南市黨部提供）

