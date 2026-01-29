為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯文哲、黃國昌被封新頭銜 她銳評：慕容復小腦袋中當上了皇帝

    2026/01/29 15:48 即時新聞／綜合報導
    前民眾黨主席柯文哲（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    台灣民眾黨中央委員會昨日宣布，前黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長、現任黨主席黃國昌兼任政策會主委，引發討論。媒體人王時齊在臉書發文諷刺：「慕容復也是在自己的小腦袋中當上了皇帝。」引發討論。

    慕容復為金庸小說《天龍八部》中的角色，出身顯赫家族，終其一生奔走於「復興大燕」的幻夢，最終卻因執念過深，落得在荒塚間接受孩童跪拜、自封皇帝的發瘋結局。王時齊以此作喻，諷刺意味十足。

    王時齊臉書文下方，網友紛紛留言表示：「一下朕、一下主席、一下院長」、「白蓮教宣佈 空亡熄燈」、「誰是阿碧（服侍慕容復之丫環）？快來幫忙發糖果餅乾」、「慕容復復國失敗了」。

    民眾黨中央委員會昨日宣布一系列一級主管人事調動，包含創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳任中央委員會議、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員，現任黨主席黃國昌則兼任政策會主任委員等。

    黃國昌表示，因應今年地方選舉，此次人事公告依據黨中央組織規章實施調整；他指出柯文哲親任國家治理學院院長具指標性意義，未來將全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化黨內人才庫，為台灣未來布局。至於自己兼任政策會主委，黃國昌表示未來將借重許忠信的法律專才，聯手強化民眾黨掌握相關政策的立定及論述。

