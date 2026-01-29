為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白明恐強黨產等3大惡法 公督盟轟：紅色法條

    2026/01/29 15:51 記者林哲遠／台北報導
    公督盟執行長張宏林。（資料照）

    立法院明日將迎來本會期最後一次院會，藍白恐聯手闖關為中天解套「衛星廣播電視法修正案」、意圖使涉貪立委脫罪的「立法院組織法修正案」、為救國團和婦聯會黨產解套的「黨產條例修正案」。公督盟執行長張宏林今痛批，這3項修法猶如「紅色法條」，恐讓台灣民主、國安開後門，讓中共更沒有阻力地能介入台灣選舉。

    張宏林受訪表示，這幾項修法都扣連到國家安全，從台灣在地媒體協力的紅色產業鏈、立院助理被滲透等都是現在進行式；再者國民黨一度是全世界最有錢的政黨，好不容易台灣透過轉型正義，回歸靠理念價值來吸引選民支持，國民黨如今卻想走回用錢選舉的老路。

    張宏林批評，這些法案就是在破壞台灣民主，讓國安開後門讓中國紅色力量滲透台灣，更直白的來說這3項修法猶如「紅色法條」，恐讓台灣民主、國安開後門，讓中共更沒有阻力地能介入台灣選舉。

    「國民黨現在就是中共在台的代理者！」張宏林直言，做這些事情，不顧社會大眾的一些意見，恐怕是心理有鬼才會這樣子執意蠻幹。不過，他也要向民眾黨喊話，選民當初是期待民眾黨扮演說公道話的第三者，現在卻違背大家的期待，若他們執意要惡搞，呼籲社會大眾在年底九合一大選時一同唾棄這兩個毀憲亂政的政黨。

