白粉專稱「批藍10年沒收過傳票」轟綠！ 前小編狠撕破臉抖內幕

粉專不禮貌鄉民團前管理員開轟「團長」。（圖擷取自不禮貌鄉民團）

知名政治評論粉專「不禮貌鄉民團」過去立場親近民進黨及前台北市長柯文哲，對國民黨深惡痛絕；隨著民眾黨成立，粉專立場逐漸轉向白營，現在在民眾黨受眾中是影響力最大的粉專之一。近日粉專創始人「團長」指出，過去罵國民黨10年沒收過傳票，但罵民進黨4、5年就收到3張。不過，1名前管理員直接打臉表示，過去沒被告，完全是全體小編對文章正確性的自我要求，然而現今「團長」卻以大量產出文章為榮。文章一出，「團長」也現身直接與他互嗆，引發網友關注。

曾在2013至2017年擔任「不禮貌鄉民團」管理員的「魯蛇二管」，近日在Threads上發文表示，團長自述「罵國民黨罵了10年，沒有收過國民黨的傳票；但罵民進黨罵了4、5年就收到3張傳票」，並覺得這是民進黨在箝制言論自由，關於這點，他有小故事可以分享。

魯蛇二管指出，318學運後，有網友私訊團長爆料國民黨某民代的料，團長立刻高興地發文，但立刻被其他管理員發現是錯誤資料，足以讓團隊被告，於是火速撤文發表道歉啟事，最後沒有出事。他表示，從此之後，團隊不再接受網友爆料，且如履薄冰維持社團文章正確性，還會直接刪除團長有爭議的發文，導致雙方起爭議，可能也造成後續團長解散小編的原因。

魯蛇二管表示，他可以肯定，不禮貌鄉民團在2013至2017之間沒被告過，是因為全體小編對文章正確性的自我要求。至於團長自述「罵民進黨4、5年就收了3張傳票」，他問，這該怪民進黨箝制言論自由，還是該想想自己的資訊來源是否可靠，身邊為什麼沒有夥伴、沒有朋友能幫自己預先看個稿子呢？

魯蛇二管批評團長，拿自己收傳票這件事來抹民進黨箝制言論自由，這是團長最近幾年慣用的去脈絡抹黑手段。當年第一代小編都對這招相當不屑，現在看團長用得如此信手捻來，俯拾即是，除了痛心，也不知道能說什麼了。

文章PO出後，團長親自在文章下方留言回罵：「都已經被我請離八年還可以拿著二管的頭銜出來」，批評他在蹭聲量，還嗆聲他1天發文5篇起跳，抵過「二編」到「六編」總發文量10倍不止。同時解釋解編原因是「道不同不相為謀」，此外還嗆他：「你真有本事自己去蓋一個粉專，少來瞎蹭。」

對此，魯蛇二管也再發文回應，當時大家爭吵的是粉專走向，大夥覺得要以理論事，以理服人。「但身為創始人的你，卻獨排眾議，走上了以挑起群眾負面情緒為主軸的敘事路線。」魯蛇二管批評團長用過去大家一起努力累積下來的口碑，把還在支持粉專的讀者帶到無法以理溝通的地步。

他更批評，過去大家都認為文章「在精不在多」，1天1篇好文就夠了，是團長堅持要1天多篇文，大家都認為此舉勢必使文章品質下降，而且也沒時間作功課，做正確性的考核。他更嗆：「你知道為什麼我們文章產量只有你的10分之1嗎？因為我們白天是上班族。」諷刺團長沒有一份正職工作。

不知是否受到爭執影響，至截稿前粉專不禮貌鄉民團目前已經連續3天沒有發文，最後1篇發文是25日晚上7點30分左右。而粉專管理大戰持續引發網友討論，也有其他粉專、數位創作者將Threads上文章轉至其他社群平台，製作懶人包講述事發經過。

