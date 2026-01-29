民進黨六都議員初選開戰 2/4起領表、3/2起民調對決

民進黨布局2026九合一大選，今（29日）公告台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市議員提名初選事項。（記者陳政宇攝）

民進黨布局2026九合一大選，今（29日）公告台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市議員提名初選事項，領表登記期間訂於2月4日至10日，隨後進行協調；若協調未果，初選民調將於3月2日至4月10日舉行。

民進黨說明，今天公告直轄市議員提名初選的種類、名額及選區、登記資格、領表登記期間及地點、申請登記手續及表件、選舉方式等事項。依據2026年1月14、21、28日第21屆中央執行委員會第14、15、16次會議決議辦理。

針對參選資格，公告明定，須於公職人員選舉投票日（2026年11月28日）前加入民進黨連續滿二年以上。為鼓勵新住民參選，依特別條例規定，新住民黨員不受入黨連續滿二年之限制。此外，現任中央黨部黨工須於公職就職日（2026年12月25日）前一年辭職，具組織推廣專員身分者則於參選登記日前一年辭職。

本次直轄市議員初選領表及登記期間，自2月4日起至2月10日止（放假日除外），每日受理時間為上午9時至12時、下午1時30分至5時，地點為各直轄市所屬黨部。領表人需出具黨證並繳交領表費新台幣100元。

登記費用方面，參選人須繳納共計新台幣50萬元相關費用，包含登記費20萬元、民調費用20萬元及保證金10萬元。其中，民調費用若經登記後為同額競選者將全額退還；若經協調後撤回登記、退選或形成同額競選者，則退還三分之二。保證金部分，除違紀競選者予以沒收外，其餘將於選委會公告候選人名單後退還。

至於初選作業，登記後將先行溝通協調，截止日為2月13日。若無法達成協議，中央黨部將依規定辦理民意調查決定提名人選，初選民調期間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週。

民進黨今天公告直轄市議員提名初選的種類、名額及選區。（民進黨提供）

