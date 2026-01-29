為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遭質疑球員兼裁判 陳見賢宣布辭國民黨新竹縣黨部主委

    2026/01/29 15:17 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣副縣長陳見賢在臉書宣布，近期完成相關程序就會辭去國民黨新竹縣黨部主委一職。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢在臉書宣布，近期完成相關程序就會辭去國民黨新竹縣黨部主委一職。（記者黃美珠攝）

    力拚2026新竹縣長的新竹縣副縣長陳見賢，因為身兼國民黨新竹縣黨部主委，遭到黨內對手、立委徐欣瑩質疑「球員兼裁判」，昨天又傳出，因為黨內初選競爭激烈，竟然造成有基層資深黨員在謝絕對手拜票之際摔傷，他覺得不捨和難過，透過臉書宣布，完成相關程序後將正式辭去黨部主委一職，全力拚勝選。

    他在臉書上表示，他將辭去黨部主委一職。將近9年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨。靠著團結我們一起撐過困難、一起扛起責任。

    近期因為一場初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊他選擇正面承擔。但這幾天，他親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓他感到非常不捨，也非常難過。國民黨的精神人民永遠應該放在第一位。任何政治攻防，都不該讓支持我們的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。

    因此，他完成相關程序後，將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於他，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。他會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播