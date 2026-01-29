竹縣藍營初選激烈 爆出冒充黨部志工拉票導致老婦摔傷事件

國民黨新竹縣議員蔡志環（中）爆料，因為下屆縣長選舉黨內競爭激烈，竟發生有人冒名國民黨縣黨部志工拜訪基層黨員替徐欣瑩助選傷人事件。（記者黃美珠攝）

2026新竹縣長選舉，國民黨內初選戰瘋了！都當仁不讓要選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方近期均積極向基層黨員拉票，沒想到國民黨新竹縣議員蔡志環卻驚爆，有不明人士身著便服、自稱「國民黨新竹縣黨部志工」到家戶替徐欣瑩爭取基層黨員支持，遇到政治立場不同的73歲章姓婦人，雙方竟發生拉扯衝突，導致章婦摔倒、腦震盪，自稱黨部志工者卻轉身就閃，蔡志環怒批這人連最基本的人道關懷都沒有。

陳見賢陣營表示，前述事件若屬實，冒名拉票已是新竹縣前所未聞的惡質欺騙行為。老婦摔傷無疑是選舉暴力事件，他們嚴厲譴責任何的欺騙和暴力行為，也盼警方主動偵辦，釐清真相。

徐欣瑩陣營則強調，他們的志工出門一定會穿背心，一向堅持理性文明選舉，所以嚴正抗議任何企圖誤導視聽的不實指控。若有違法情事，也交由警方查證，勿以無端指控做選舉操作，請有心人停止抹黑造謠，回歸政策討論。

蔡志環說，自2026新竹縣長黨內初選確定採「73制」後，黨員投票成為關鍵。近期在新埔、關西以及竹北，都陸續出現多組年輕人，他們自稱是「國民黨新竹縣黨部志工」從事拉票行為。這些人多身穿便服、沒有出示任何正式證件，卻以黨部名義拜訪基層黨員。當受訪黨員明確表達支持陳見賢後，仍遭對方持續遊說，不料卻在竹北發生推擠傷人事件。

蔡志環說，黨內競爭可以激烈，但不能踐踏倫理與基本人道價值，「這樣的選舉操作問題，明顯涉及冒充黨部志工，誤導民眾的支持理念，更不應該只重行銷徐欣瑩，甚至漠視長輩跌倒了的現象。到底是誰指使？相關團隊必須出面說清楚。」

