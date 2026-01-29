強化兒少保護！政院拍板修正刑法 性侵受害者20歲前不計入追訴期

法務部表示，本次修法攸關性侵害犯罪未成年被害人訴訟權利、社會安全網健全，及回應憲法判決意旨，以維護人民權益，期能儘速完成修法程序。（記者吳昇儒攝）

不少兒少性侵害案件被害人，待成年揭發過去案件時，常因逾刑事追訴期間，無法追究加害人相關刑責。行政院今通過刑法第80條等5項修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，以回應憲法判決意旨，將函請司法院會銜送立法院審議。

法務部表示，此次修正條文明定於被害人滿20歲以前不算入追訴權期間，並配合修正「刑法施行法」，就追訴權時效已進行而未完成情形，亦適用新法規定，充分保障未成年性侵害犯罪被害人。

其次是增訂刑中監護制度，刪除感化教育及強制工作規定（刑法第77條第3項、第78條之1及刑法施行法第9條之5修正條文）。法務部指出，為強化社會安全網，增訂「刑中監護」制度，賦予檢察官得視個案情形，於假釋期間對受處分人施以監護，確保其獲得及時治療與必要保護。配合此新制，明定修法前已裁定監護但尚未執行或未執行完畢者之適用原則，以利制度順利銜接與落實。

且為因應司法院釋字第812號解釋意旨，刪除刑法感化教育與強制工作相關規定，感化教育另由專法加以規範，使兒少處遇機制更符合法治與人權保障原則。

第三則是刪除偽（變）造特種文書罪及修正偽（變）造公文書罪刑度（刑法第211條修正條文）。 法務部考量特種文書重要性並不亞於一般公私文書，殊無適用較低刑度處罰必要，故刪除刑法第212條規定，回歸適用一般公私文書規定；此外為避免個案情輕法重，刪除刑法第211條偽造公文書法定刑有期徒刑1年以上之下限規定，以利法院妥適量刑。

第四是修正「刑法」第140條侮辱公務員罪，憲法法庭113年憲判字第5號判決宣告刑法第140條侮辱職務罪與憲法保障言論自由之意旨有違，並指明侮辱公務員罪，需基於妨害公務主觀目的，且足以影響公務員執行公務範圍內，始成立犯罪，故配合上開判決意旨修正，以衡平言論自由與公權力之行使。

第五為修正妨害名譽及信用罪章之要件及刑度，法務部有鑑於以廣播、電視、電子通訊、網際網路或深偽技術等特定犯罪手段侵害人民名譽及信用甚鉅，針對妨害名譽及信用罪章之要件及刑度（刑法第309條、第310條及第313條第1項修正條文，並增訂第313條之1）進行修正；新增加重處罰規定，以遏止是類犯罪。另提高公然侮辱、誹謗等罪之罰金刑刑度，以符合比例原則及罪責相當原則。

