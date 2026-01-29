為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨中常委選舉傳賄影 中央考紀會主委強調比往年更主動處理選風

    2026/01/29 14:48 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央考紀會主委張雅屏。（資料照）

    針對綠營台北市議員參選人馬郁雯今日出示國民黨立委陳玉珍具名推薦的國民黨中常委候選人鄧治平禮盒照片，指控鄧發送超過選舉金額上限的牛肉乾與貢糖，涉嫌賄選，國民黨中央考紀會主委張雅屏表示，考紀會一直在有處理選風問題，他本人都已經到各縣市走完一輪，在包含外島地區舉辦共計20場的「中央考紀會直轄市各縣市紀律委員會工作說明與座談會」，向各地方黨部考紀會說明如何規範選風，並邀請當地的中常委候選人一起聽取說明。

    張雅屏指出，中央考紀會已向所有中常委候選人再三強調「政黨法」第33條等相關法律規範，而且這次選舉期間總共下了3次通告，要求所有候選人與黨代表（選舉人）注意選風問題，甚至某些個別被檢舉對象也都已經與當事人溝通，他還強調，以往考紀會都是「事後處理」違紀案件，這次選舉則是做到「事前處理」，要比往年更主動處理選風問題。

    據某位黨內人士透露，其實多數中常委候選人也都有類似鄧治平的送禮行為，而且都是一般的小禮品，到目前為止還沒有聽到非常誇張的贈禮，在多年黨內選舉文化下，大家也都認為這些贈品就如同一般社團理事改選都有的常態現象，應不至於影響個人投票行為，至於負責規範選風的黨部，由於沒有司法單位的調查權，很難掌握到確切事證。

