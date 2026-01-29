為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    卓榮泰稱「台灣101」引政壇論戰 行政院說話了

    2026/01/29 13:42 記者鍾麗華／台北報導
    美國極限攀岩家好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101挑戰，壯舉震撼全球並引發熱烈討論。（資料照）

    美國極限攀岩家好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101挑戰，壯舉震撼全球並引發熱烈討論。（資料照）

    美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。行政院長卓榮泰當天在臉書發文喝彩，但文中稱「台灣101」，引發政壇論戰。行政院發言人李慧芝今（29）日在院會後記者會表示，「101 是台灣的地標，相信大家都有共識，這部分也不用多做解釋」。

    卓榮泰25日發文表示，為Alex Honnold徒手攀登，成功登上「台灣101」頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。不過，讓台北市長蔣萬安反酸，「所以我是台灣市的市長嗎？」

    前總統也是前台北市長的陳水扁28日則表示，卓榮泰、蔣萬安都沒說錯，無論是台北101或是台灣101，說的都是他市長任內，不分中央地方、沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？

