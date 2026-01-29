為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    未選先轟動？彰縣福興鄉長綠營民調由黃厚綿勝出 藍營2強棒互打

    2026/01/29 14:02 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞（圖中）公布福興鄉長電話民調，由鄉代表黃厚綿（圖左）領先鄉公所秘書陳巧芬（圖右）。（民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞（圖中）公布福興鄉長電話民調，由鄉代表黃厚綿（圖左）領先鄉公所秘書陳巧芬（圖右）。（民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部昨天（28日）進行福興鄉長提名的電話民調，今天（29日）公布由曾任村長、現任鄉代表的黃厚綿勝出。黃厚綿指出，由於國民黨已表態參選有縣議員黃俊源、前鄉長陳文福，兩人實力都很堅強，他將全力提升全鄉的知名度作為優先目標。

    民進黨提名黃厚綿參選福興鄉長，但國民黨對手都具有高知名與實力，其中，2連霸縣議員黃俊源來勢洶洶，曾任一屆鄉長陳文福，因為近來牛仔褲事業已交棒，2022年就曾參選鄉長，但敗給爭取連任的蔣煙燈，這次捲土重來，還提早起步，也讓國民黨還沒提名，福興鄉選情就出現白熱化，已到票票計較的火熱局面。

    黃厚綿表示，他先當村長，再當鄉代表，因為想為福興鄉做更多的事，決定轉換跑道挑戰鄉長，這次民調獲勝，將與民進黨團隊來聯合作戰，聯合宣傳，希望以他長期以來認真做事的態度，來爭取選民認同。

    黃厚綿指出，他觀察基層公所辦理的活動，常常會因為首長的更替而中斷，難以建立屬於鄉鎮特色的長期品牌形象，未來他會以此出發，希望能讓福興鄉能夠建立永續經營的特色活動，打出福興鄉的知名度，創造屬於福興人的定位。

    黃厚綿這次的對手是福興鄉公所的女秘書陳巧芬，政治素人陳巧芬獲得現任綠營鄉長蔣煙燈的支持，陳巧芬雖然是初次參選也展現大將之風，在民調結果出爐後，她表示將先休息一陣子，再來做打算，但她會持續在公所的工作崗位上努力付出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播