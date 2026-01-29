未選先轟動？彰縣福興鄉長綠營民調由黃厚綿勝出 藍營2強棒互打

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞（圖中）公布福興鄉長電話民調，由鄉代表黃厚綿（圖左）領先鄉公所秘書陳巧芬（圖右）。（民進黨彰化縣黨部提供）

民進黨彰化縣黨部昨天（28日）進行福興鄉長提名的電話民調，今天（29日）公布由曾任村長、現任鄉代表的黃厚綿勝出。黃厚綿指出，由於國民黨已表態參選有縣議員黃俊源、前鄉長陳文福，兩人實力都很堅強，他將全力提升全鄉的知名度作為優先目標。

民進黨提名黃厚綿參選福興鄉長，但國民黨對手都具有高知名與實力，其中，2連霸縣議員黃俊源來勢洶洶，曾任一屆鄉長陳文福，因為近來牛仔褲事業已交棒，2022年就曾參選鄉長，但敗給爭取連任的蔣煙燈，這次捲土重來，還提早起步，也讓國民黨還沒提名，福興鄉選情就出現白熱化，已到票票計較的火熱局面。

黃厚綿表示，他先當村長，再當鄉代表，因為想為福興鄉做更多的事，決定轉換跑道挑戰鄉長，這次民調獲勝，將與民進黨團隊來聯合作戰，聯合宣傳，希望以他長期以來認真做事的態度，來爭取選民認同。

黃厚綿指出，他觀察基層公所辦理的活動，常常會因為首長的更替而中斷，難以建立屬於鄉鎮特色的長期品牌形象，未來他會以此出發，希望能讓福興鄉能夠建立永續經營的特色活動，打出福興鄉的知名度，創造屬於福興人的定位。

黃厚綿這次的對手是福興鄉公所的女秘書陳巧芬，政治素人陳巧芬獲得現任綠營鄉長蔣煙燈的支持，陳巧芬雖然是初次參選也展現大將之風，在民調結果出爐後，她表示將先休息一陣子，再來做打算，但她會持續在公所的工作崗位上努力付出。

