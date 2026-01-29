海外信保對等關稅紓困上路近半年 6申請案全來自越南台商

僑委會去年9月開辦海外信用保證基金開辦對等關稅紓困保證專案。僑委會副委員長李妍慧29日說明，截至本月23日，共有6件來自越南的申請案，產業類別囊括紡織、金屬、成衣等。（記者田裕華攝）

因應美國對等關稅衝擊，僑委會去年9月開辦海外信用保證基金開辦紓困保證專案。僑委會副委員長李妍慧今（29）日說明，截至本月23日，共有6件來自越南的申請案，產業類別囊括紡織、金屬、成衣等。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會報告「面對全球經貿變局挑戰，如何協輔僑台商穩健發展布局全球之具體策略及措施」。李妍慧指出，海外僑台商已在全球6大洲79個國家地區設有176個台商會，會員超過4萬家廠商。

李妍慧報告指出，放眼當前國際環境，地緣政治動盪、台海局勢升溫等因素，促使全球供應鏈加速重組，形成「一個世界，兩個系統」（One World, Two

Systems），全球不再遵循單一的技術標準和供應鏈，而是分裂為以美國為首的非紅供應鏈，與中國自主的紅色供應鏈，供應鏈透明度與分散風險成為重點。

李妍慧指出，在全球經貿變化下，海外僑台商及台灣面臨產業布局及升級轉型等各項挑戰，因此僑委會透過協助海內外搭建合作平台、公私協力及跨域溝通整合資源，持續提供優質僑務服務及升級強化僑台商能量，串聯海內外優勢共同發展，益顯迫切與重要。

在美國祭出對等關稅後，李妍慧指出，僑委會去年9月開辦美國對等關稅保證專案，針對具輸美實績並受對等關稅影響致營業額減少10%的僑台商企業，提供貸款額度最高30萬美元的保證，保證成數9成，保證期間最長6年，並由僑委會補貼最長3年的保證手續費及最長半年的部分利息。

針對信保基金紓困專案成效，李妍慧答詢說明，海外信保基金自去年9月開辦美國對等關稅保證專案後，截至本月23日為止共辦理6件，申請人皆來自越南，產業類別包含紡織、金屬製造、機械製造及成衣等。

