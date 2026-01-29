明集結立院抗議！民團：​藍白恐推三惡法助黨產、中天、顏寬恒解套

經民連智庫召集人賴中強（右）日前在立法院外召開記者會，針對不在籍投票專法等爭議法案問題召開記者會。（資料照）

面對藍白恐於明日立法院會強行闖關，為紅媒開後門的「衛星廣播電視法修正草案」、意圖使涉貪立委脫罪的「立法院組織法修正草案」，以及為不當黨產續命的「黨產條例修正草案」，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合明早將赴立院抗議。民團痛批，藍白企圖讓立法院淪為替救國團、婦聯會、中天電視台及闌尾顏寬恒貪污案解套的特權院、解套院。

針對明日將闖關的三大解套惡法，首先是，惡修「衛廣法」為中天紅媒開「紅色」通道，閹割NCC監管權。經民連說明，由藍委羅智強、翁曉玲等人提案之「衛星廣播電視法修正草案」中天條款，試圖推翻最高行政法院裁定，讓中天電視台「重新上架」

經民連批評，修法內容更荒謬地規定「換照申請以准予換照為原則」，等同取消電視台的「期中考」（評鑑），並內定「期末考」（換照）及格。這不僅是為違法個案量身打造的解套條款，更是徹底閹割NCC的換照審查權，為紅媒大開「紅色」通道。

再者，惡修「立法院組織法」，將助理薪資變「私有補助」，助顏寬恒貪污除罪。經民連表示，藍委牛煦庭提出之修正草案，意圖將國庫發給助理之薪資，重新定位為立法院對委員個人的「補助費用」。此舉將斬斷公費助理與國家、立法院的法律連結，使其僅對「立委個人」負責，而不對國家負忠誠與保密義務。

經民連示警，此修正案一過，涉嫌詐領助理費的案件（如顏寬恒案）恐將因款項性質變更而得以逃脫利用職務詐取財物之貪污罪；更嚴重的是，若立委指使助理洩漏國家機密，因助理被視為私人僱員而無法依刑法洩密罪論處，嚴重危害國家安全。

第三、惡修「黨產條例」無視歷史正義，為救國團與婦聯會搶回不當財產，經民連說，由藍委游顥等人提出之修正草案，企圖重新定義附隨組織，為救國團及婦聯會解套。救國團過去長期依靠國防部、教育部預算（如情報局大陸工作費、政府委辦補助費等）以「左手換右手」方式獲取暴利，甚至長期無償占用國家土地（如澎湖金龍頭案，政府收回土地竟還需付錢給救國團）。

經民連補充，婦聯會則透過無法律依據的「勞軍捐」，向民間強制徵收高達465億元，其性質與稅捐無異卻不受監督。藍白兩黨如今試圖透過修法，讓這些侵占國家資源、剝削人民財產的附隨組織，將不當取得的財產「合法」放回口袋，公然踐踏轉型正義。

批判藍白將國會公器淪為掩護不義的工具

經民連痛斥，令人憤怒的是，藍白兩黨無視攸關國家發展的總預算及國防特別條例，持續惡意杯葛，卻將國會公器淪為掩護不義、圖利權貴的工具。其屢次透過臨時變更議程突襲，跳過委員會實質審查，以多數暴力沒收討論。此種不議而決的行徑，不僅讓立法院墮落為叢林法則下的橡皮圖章，更公然違反憲法法庭114年憲判字第1號判決所揭示的正當立法程序，嚴重摧毀民主憲政秩序。

經民連：今在立院外舉辦五場馬拉松式系列記者會

為向立法院成為「特權院」「解套院」及「瀆職院」抗議，並向社會大眾揭露這三項惡法的實質危害，經民連預告，他們將於明日（1/30）週五院會時，自上午10時起，至下午5時於立法院外舉辦五場馬拉松式系列記者會，嚴密監督院會動態，並針對不同法案主題進行連續性的批判，並呼籲社會各界共同關注。

