    首頁 > 政治

    憶南高並肩到中央戰友 賴清德曝：見菊姐總聊台灣的未來

    2026/01/29 12:36 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今天在臉書發文再次說明准辭陳菊的經過。（資料照）

    總統賴清德今天在臉書發文再次說明准辭陳菊的經過。（資料照）

    監察院長兼國家人權委員會主委陳菊2024年底因病住院請假迄今，賴清德總統昨宣布准辭，2月1日生效。賴總統今透露，兩人曾分別治理高雄、台南，互相幫忙、一起行銷城市，後來無論擔任什麼職務，也總是關切台灣的民主和未來，謝謝菊姐為人權、民主付出的心力，盼早日康復。

    賴清德今在社群發文表示，陳菊因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，他也勉予同意。

    賴清德指出，陳菊是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市市長與總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

    賴清德回憶到，在陳菊擔任高雄市長時，他是台南市長，兩人互相幫忙、一起行銷城市；後來無論各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。

    賴清德說，謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康。

    副總統蕭美琴也表示，謝謝花媽、「大家的菊姐」，從年輕參與黨外民主運動到今天，一生為台灣的人權和民主付出與奉獻，也為後輩的我們展現最堅定又溫暖的典範，菊姐請辭後，希望能放輕鬆好好保重照顧身體，恢復健康。

