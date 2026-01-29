為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白明恐清倉3大惡法！ 民進黨團：別讓台灣人民歹過年

    2026/01/29 12:59 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立院黨團召開「惡法清倉 國家遭殃 藍白劣行 全民追究」記者會。（記者方賓照攝）

    民進黨立院黨團召開「惡法清倉 國家遭殃 藍白劣行 全民追究」記者會。（記者方賓照攝）

    明天（30日）是立法院本會期最後一次院會，料將上演議案大清倉。民進黨團今（29日）盤點，國民黨與民眾黨可能聯手闖關的「惡法」，包括為救國團和婦聯會黨產解套、中天復台、助理費除罪化等，呼籲在野黨三思，別讓台灣人民「歹過年」。

    立法院民進黨團今天上午召開「惡法清倉 國家遭殃 藍白劣行 全民追究」記者會，由民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳出席說明。

    針對即將闖關的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修法，張雅琳指出，救國團與婦聯會過去長期佔用國有地與強徵「勞軍捐」，甚至要求國防部零成本購置房產，且大法官已宣告「黨產條例」合憲，追討資產應回歸長照、社福與公共建設。

    張雅琳批評，國民黨急於修法，是為了拿回資產投入地方選舉，將人民納稅錢當作新春大紅包，是對國家與人民的不公義。

    鍾佳濱則點名「衛星廣播電視法」的「中天條款」，藍白在相關行政訴訟尚未終結前，試圖修法讓特定中天恢復新聞頻道的權利，是對新聞自由的倒退。鍾並以近期的青提葡萄事件為例，質疑特定媒體配合國台辦發言操作風向，若修法通過，無疑是讓「紅色協力者」在台擴張。

    此外，民進黨政策會執行長吳思瑤受訪指出，立法院本會期僅剩最後2天，呼籲藍白「欠錢毋通欠過年」，欠了人民3兆元總預算案未審，會期末又企圖夾帶極具爭議的法案過關。

    吳思瑤盤點，明天院會可能強行通過的「黨產條例修正草案」，本質是黨產復辟條款，意圖讓救國團、婦聯會等組織的不當取得財產死灰復燃，大搬400億元讓國產變黨產、國庫通黨庫。

    吳思瑤續指，「衛星廣播電視法」是讓中天復活並享有萬年特權，而國民黨立委牛煦庭則以逕付二讀，偷渡立委陳玉珍提出的助理費去刑罰化，藍白執意卡住民生預算，難道只為了肥自己的黨、肥自己的立委、肥自己的友好媒體。

    民進黨政策會執行長吳思瑤呼籲，在野黨不要讓台灣人民「歹過年」，欠錢毋通欠過年。（記者田裕華攝）

    民進黨政策會執行長吳思瑤呼籲，在野黨不要讓台灣人民「歹過年」，欠錢毋通欠過年。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播