為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共趁春節搞統戰！僑委會揭中國威脅北美、非洲僑團「禁邀我官員」

    2026/01/29 12:34 記者黃靖媗／台北報導
    僑委會副委員長李妍慧今（29）日表示，中國統戰大外宣無時無刻不在，非洲、北美都傳出中國駐館干擾威脅，要求僑團在過年期間不得邀請我方駐處長官出席活動。（記者田裕華攝）

    僑委會副委員長李妍慧今（29）日表示，中國統戰大外宣無時無刻不在，非洲、北美都傳出中國駐館干擾威脅，要求僑團在過年期間不得邀請我方駐處長官出席活動。（記者田裕華攝）

    農曆春節將至，中國過往曾於春節時分在海外發放「新春暖心包」，企圖達到文化統戰目的。對此，僑委會副委員長李妍慧今（29）日表示，雖然今年目前尚未聽到有暖心包消息，但中國統戰大外宣無時無刻不在，非洲、北美都傳出中國駐館干擾威脅，要求僑團在過年期間不得邀請我方駐處長官出席活動。

    立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會報告「面對全球經貿變局挑戰，如何協輔僑臺商穩健發展布局全球之具體策略及措施」，併請衛福部列席，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢關切中共春節會發放的「新春暖心包」。

    李妍慧表示，目前尚未聽到今年暖心包消息，但不代表沒有；中國統戰大外宣無時無刻不在，依最近接收到的僑情，非洲、北美都傳出中國駐館干擾威脅，要求僑團在過年期間不得邀請我方駐處長官出席活動，藉此打壓士氣。

    李妍慧指出，海外僑團在第一線遇到中國統戰滲透的威脅，對全社會防衛韌性的因應相當重要，僑委會去年辦理僑務會議時，即推動全社會防衛韌性，讓全球僑務委員推演因應認知作戰、攻擊或滲透的方式，加強僑團垂直與橫向聯繫。

    李妍慧進一步說明，僑務委員回到僑居國後，已在多地陸續辦理防衛韌性座談，今年也將辦理僑生防衛意識工作坊、海外商會幹部培訓等，透過系統性傳播，讓僑界對中國認知作戰威脅、假訊息、網路駭客、AI深偽技術等新興科技建立警覺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播