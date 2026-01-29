囡仔會大阮會老！林月琴憶陳菊叮囑這件事 讓她難忘持續努力

林月琴（左）、陳菊（右）。（圖擷取自林月琴臉書粉專）

監察院長陳菊「花媽」昨請辭獲准，對此，副總統蕭美琴、民進黨立委林月琴也發文祝福，貼文曝光掀起不少網友討論與留言。

蕭美琴昨於社群平台發文提及，「謝謝花媽，大家的菊姐，從年輕參與黨外民主運動到今天，一生為台灣的人權和民主付出與奉獻，也為後輩的我們展現最堅定又溫暖的典範。菊姐請辭後，希望能放輕鬆好好保重照顧身體，恢復健康！」

請繼續往下閱讀...

林月琴今也在臉書粉專發文，民主路上的前輩、高雄榮景的創造者，更是人權的維護者。前次我遇到陳菊（花媽）​院長，我們談的不是政治、不是選舉，而是兒童人權的爭取。菊姐那天說：「囡仔會大阮會老。」讓台灣兒少都能在尊重與支持下成長，是每位成年人的責任；因為「台灣是一個不停追求人權的社會」。

林月琴說，「我一直記得這句話」，也在立院持續努力，盼能「給予新世代更健全的生長空間，藉此提升新世代生命品質的關鍵」、「謝謝菊姐的提點，也祝福院長早日康復」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「願花媽早日康復」、「祝！花媽早日康復！」「花媽才有資格自稱媽媽，是人民的媽媽自由的媽媽愛台灣的媽媽！花媽一定要健康，台灣需要你，盧媽媽在雞舍打鼓就好」、「把薪水都退回直接打臉藍白抹黑她坐領乾薪的指控，難怪會網軍湧現繼續黑，因為相較之下，藍白立委要修法把助理費變成自己的薪資，那嘴臉相比之下真的醜陋無比」。

據了解，監察院長兼國家人權委員會主委陳菊2024年底因病住院請假迄今，賴清德總統昨宣布准辭，2月1日生效。據透露，陳菊正在復健，家屬希望她專心靜養，總統因而准辭；至於後續提名規劃，因所剩任期僅到明年7月底，暫不提名新人選，由監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，讓院務無縫接軌。

相關新聞請見︰

陳菊請辭監察院長獲准 二月一日生效

人物特寫》「花媽」 陳菊從政生涯 從悲情到傳奇

副總統蕭美琴。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法