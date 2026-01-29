為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    與黃國昌成民眾黨「兩顆太陽」？ 柯文哲：各做各擅長的事情而已

    2026/01/29 11:40 記者陳治程／台北報導
    前民眾黨主席柯文哲。（記者張嘉明攝）

    前民眾黨主席柯文哲。（記者張嘉明攝）

    台灣民眾黨中央委員會昨（28）日宣布一級主管人事異動，其中，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長，外界解讀此舉是他將重掌黨中央的前奏，並與黃國昌共成黨內的「兩顆太陽」，對此，柯文哲今（29）早受訪指出，教育是一切基礎，而他一直想辦台灣的「松下政經塾」，而黃國昌認為他適合這個職位，所以他們就「各司其職」，大家不用想太多。

    對此，柯文哲今早於媒體聯訪時表示，這單純是他與黃國昌各做各擅長的事情，要大家不要想太多。

    柯文哲補充，教育是一切的基礎，對政壇而言，無論是招募黨員、訓練黨員，這都是他很享受的事情，他也一直很希望創辦台灣的「松下政經塾」（日本知名政治領袖訓練中心），而黃國昌認為他適合這個職位，因而選擇接下這個職務。

    民眾黨中央委員會昨宣布多項一級主管人事異動，而最為外界關注的，就是創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長，現任黨主席黃國昌兼任政策會主委；民眾黨前中央委員張益贍認為，柯將在該職務上直接指揮黨、重掌黨中央成為「老大」；民進黨立委陳培瑜則呼籲他與黃「兩顆太陽」能率黨重拾創黨初衷，作為新進立委與候選人的榜樣，讓人民看見好的在野黨、有意義的監督，而非一昧大聲咆哮。

